لحظة مؤثرة.. أطباء وأسرة متعافية من كورونا يستقبلونها بعد شهر علاج

10:53 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
لحظة خروج المتعافية من كورونا

لحظة خروج المتعافية من كورونا

كتب: مصطفى الصبري

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رصدت الكاميرات، لحظة حميمية، أثناء خروج إحدى الناجيات من الفيروس التاجي المستجد كورونا في بريطانيا من المستشفى، وتوديع طاقم العاملين في وحدة العناية المركزة لها، واستقبال عائلتها.

وخرجت جوتي كيسافان من المستشفى، وسط ممر شرفي كونه لها مسعفون طبيون سعداء ويصفقون لها، والتقت أسرتها بعد قضاء حوالي شهر في العناية المركزة بمستشفى جامعة كرويدون في لندن، وهي أول مريض يخرج من هذه الوحدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

دخلت كيسافان، البالغة من العمر 51 عامًا، إلى المستشفى في 17 مارس الماضي، بعد أن عانت من أعراض كورونا، مثل الحمى والسعال المستمر، وغادرت يوم الأحد.

ونشر المستشفى، مقطع فيديو يظهر لحظة خروج المريضة من المستشفى، وسط ممر شرفي للعاملين، وهي تبتسم ببساطة للممرضات، وتقول "شكرًا لكم" وهي تمشي.

وكانت عائلتها، تنتظرها بفارغ الصبر في نهاية الممر الشرفي، حيث بدت السيدة كيسافان في البداية غير متأكدة من أنها يمكن أن تلمسهم قبل أن تتلقى عناقًا حارا سعيدا.

وكتب المستشفى: "نحتفل اليوم بخروج السيدة كيسافان وعودتها إلى المنزل بعد شفائها من كوفيد19-، وهي أول مريض مصاب بفيروس كورونا يخرج من وحدة العناية المركزة لدينا، ويسعدنا أن نراها تعود إلى المنزل لأحبائها ونفتخر بعمل فريق كرويدون".

وقالت إيلين كلانسي، الممرضة الرئيسية في كرويدون إنه "يسعدنا أن نرى السيدة كيسافان تعود إلى الوطن لأحبائها اليوم ونتمنى لها كل خير، ويعمل الأطباء والممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، سواء في وحدات العناية المركزة أو في عنابرنا، على مدار الساعة لضمان حصول جميع مرضانا على أفضل رعاية ممكنة وأنا فخورة جدًا بكل جهودهم".

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