عيادة بيطرية تنصح بـ"بسكويت الـ10 دقايق" لتغذية الكلاب والترفيه عنها في "الحجر الصحي"

10:02 ص | الأربعاء 15 أبريل 2020
الكلاب

الكلاب

كتب: مها طايع

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مثلما يعانى البشر من الحظر المفروض عليهم بأمر كورونا، تعانى الكلاب أيضاً من الحبس فى المنزل منذ أيام طويلة، وهو ما جعل عيادة بيطرية تبتكر نوعاً من المأكولات يمكن أن تخفف عن الكلاب إحساسها بالوحدة والملل وهو بسكويت الـ10 دقائق.

يقدم مصطفى أبوالسعود، مسئول العيادة، الوصفة باعتبارها صحية تفيد الكلاب، تحسن من صحتها ومزاجها، ومكوناتها عبارة عن «كوبين ونصف من الدقيق، نصف ملعقة ملح صغيرة، بيضة، نصف كوب شوربة لحمة أو فراخ، ويشترط أن تكون الشوربة بدون بصل أو توابل»، الطريقة بسيطة كما يشرح «مصطفى»: «بنخلط كل المكونات مع بعض، وهتتكون عجينة، ممكن نحتاج نزود شوربة أو دقيق حسب سمكها، وبعدين بنفرد العجينة بسُمك 1 سم ونقطعها بالشكل اللى إحنا عايزينه وتتحط فى صينية مدهونة بالزيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 180، وبتقعد نص ساعة»، ويقدم البسكويت كوجبة تسالٍ أو كوجبة أساسية للإفطار أو العشاء.

«زى ما إحنا قاعدين فاضيين وبنحاول نعمل أى أكلات جديدة عشان نغير المود ونتسلى، الكلاب كمان من حقها إنها تأكل حاجة جديدة ومختلفة وفى نفس الوقت بسيطة وسريعة».. حسب «مصطفى»، الذى يؤكد أن هذا البسكويت يناسب جميع أعمار الكلاب، بدءاً من 45 يوماً: «المهم إن الكلاب ما تعتمدش عليه طول اليوم لازم تاكل بروتين عشان ما تضعفش»، وتقدم العيادة خدمات أخرى لمساعدة المهتمين بتربية الحيوانات خلال فترة الحظر، منها الكشف المنزلى حتى لا يضطروا إلى الخروج من المنزل: «لما بروح أكشف منزلى على أى كلب أو قطة بكون متعقم كويس ولابس على الجزمة كيس طبى بنستخدمه دايماً فى العمليات»، كما تقدم العيادة استشارات طبية عبر «الواتساب».

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