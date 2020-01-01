"كورونا" ينعش معامل التحاليل: قوم اطمِّن على مناعتك

10:02 ص | الأربعاء 15 أبريل 2020
تحليل فيروس كورونا

تحليل فيروس كورونا

كتب: إنجى الطوخى

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رغم منع وزارة الصحة والسكان إجراء اختبار تشخيص فيروس كورونا فى المعامل الخاصة، أعلن كثير من المعامل باقات تحاليل خاصة بالجهاز التنفسى والدم والمناعة وغيرها، مؤكدة للمرضى أن إجراء تلك التحاليل سيطمئنهم على مناعتهم أمام الفيروس، ومدى إمكانية أصابتهم به.

«إنزيمات الكبد، صورة دم كاملة، مُعامل الالتهاب، تحليل الجهاز التنفسى، تحليل خاص بتكون الجلطات، مخزون الحديد»، باقة أعلن عنها معمل تحاليل شهير مقابل 1000 جنيه، وقالت الدكتورة هبة عبدالسلام، التى تعمل فى المعمل: «الخوف من الإصابة بفيروس كورونا طبيعى، بسبب الأخبار التى نسمعها عن حالات الإصابة كل يوم، لذا أطلقنا باقة الجهاز التنفسى، ونتائج التحاليل تمكننا من التأكد من الحالة الصحية للمريض».

تقديم أسعار تنافسية هو ما سعت إليه المعامل أيضاً، فأعلن أحد المعامل إجراء 13 تحليلاً بمبلغ 777 جنيهاً، بعد أن كان 1555 جنيهاً، وقال محمد سليم، أحد العاملين بالمعمل: «العرض الذى نقدمه هو نوع من التضامن مع الحملة القومية التى أطلقتها الدولة بمختلف قطاعاتها للقضاء على فيروس كورونا، لذلك نقدم خصم 50% على مجموعة التحاليل التى تساعد الشخص على الاطمئنان على مناعته وقدرته على مقاومة الفيروس والشفاء منه».

ورفض «محمد» اتهام المعامل باستغلال الفيروس لصالحها: «الوباء أظهر مدى حاجتنا للاطمئنان على صحتنا من حين لآخر، ونحن لم نستغل الأمر، فبعد ظهور نتائج التحاليل، يتواصل طبيب متخصص مع المواطن، ويوضح له حالته بالتفصيل، وأهم الطرق الصحية لتقوية مناعته، وكذلك مدى احتمالية الإصابة بالفيروس من عدمه».

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