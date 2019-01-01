خليك في البيت بس كمِّل تمارينك: المدرب "أون لاين".. والمقابل "نص التمن"

الرياضة أسلوب حياة، مهما تبدلت الظروف، وحالت دون ممارستها، يبحث الرياضيون عن مخرج للمواظبة عليها، ما دفع مدربى رياضات مختلفة للتكثيف من تقديم تمارين «أون لاين»، ومتابعة لاعبيهم وهم يؤدون التمارين فى البيت، باستخدام أدوات بديلة، مع تقديم تسهيلات فى الدفع وخصومات وصلت إلى النصف.

مرونة، قوة، سرعة، توازن، وتوافق عضلى عصبى، صفات لا بد أن تتوافر فى لاعب الجمباز، ويكتسبها عبر تمارين رياضية مكثفة ولفترة طويلة، وقد يفقدها سريعاً إن توقف عن التمرين، وهو ما كان يخشاه كابتن عمرو عبدالمحسن، ودفعه لتقديم تمرين «أون لاين» للاعبيه الصغار والكبار، مع تقديم تسهيلات مادية، تصل إلى نصف القيمة المادية: «لاعب الجمباز يحتاج على الأقل ٥ وحدات تدريبية كل أسبوع، عشان يحافظ على لياقته البدنية، خاصة أنه لو قعد فترة دون ممارسة التمرين، المشكلة مش هتكون زيادة فى الوزن فقط، شكل العضلات نفسه هيختلف، والجمباز بيحتاج كل عضلة فى الجسم؛ البطن، الرجل، الكتف».

التخفيضات التى قدمها المدرب للاعبيه سببها: «معايا من وقت ما كانوا ٤ سنين، وحريص عليهم لأنهم زى ولادى، ويهمنى بعد ما تنتهى أزمة كورونا ويرجع التمرين يكونوا بنفس مستواهم ولياقتهم البدنية، بدل ما أبدأ تأهيلهم من جديد، وللأسف بعضهم مش هيقدر يرجع لمستواه لو لم ينتظم فى التمرين».

إغلاق الصالات الرياضية خلق أزمة كبيرة لروادها، فلم يكن سهلاً عليهم الامتناع عن التمرين، وعلى أثره انتعشت الكورسات «أون لاين»، وهى تجربة ليست بجديدة، وفقاً لمدرب اللياقة البدنية نور خطاب، إنما بدأت منذ ١٣ عاماً: «موجودة من فترة طويلة، ولكن زاد الطلب عليها فى الفترة الأخيرة».

يرى «خطاب» أن أى رياضى بإمكانه التدريب فى أى مكان؛ البيت، الحديقة، الشارع، وليس شرطاً صالة الجيم، وهو المتبع فى كل دول العالم، والمشكلة فى تدريبات «أون لاين» أن بعض المدربين غير أكفاء، ويعتمدون على أن اللاعب أو المتدرب غير فاهم.

ويصف «خطاب» المدرب بالطبيب: «ممكن بحركة أو نصيحة يفيد الجسم أو يضره، لذلك نصيحتى لأى شخص يلجأ لتدريبات الأون لاين اختيار مدرب مؤهل لذلك، أنا شخصياً بدأت التدريب بعد دراسة وخبرة كبيرة».