كريستوفر هيفجو نجم Game Of Thrones يعلن تعافيه من كورونا

09:56 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
كريستوفر هيفجو

كريستوفر هيفجو

كتب: مصطفى الصبري

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تعافى نجم المسلسل الأمريكي الشهير "Game Of Thrones"، كريستوفر هيفجو وزوجته جري مولفير من الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم.

وكشف الممثل البالغ من العمر 41 عامًا عن تعافيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، اليوم الاثنين، حيث قال إنه و"نصفه الآخر" الآن في صحة جيدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مشاركا مفاجأة تعافيه من الفيروس التاجي كورونا، كتب فرحا: "مرحبا.. تعافينا تمامًا ونحن الآن بصحة جيدة أنان وزوجتي بعد إصابتنا بفيروس كورونا، وبعد عدة أسابيع من الحجر الصحي في المنزل، أصبحنا في النهاية آمنين وسليمين، وكنا محظوظين لأن لدينا فقط أعراض خفيفة من كوفيد-19".

وتابع كريستوفر "نرسل حبنا إلى جميع الأشخاص الذين أصابهم الفيروس بشدة أكبر، وإلى كل من فقدوا أحباءهم بسبب فيروس كورونا".

وحث نجم مسلسل "صراع العروش" المعجبين على توخي الحذر أثناء تفشي الوباء، حيث قال: "تذكر أن تبقى متيقظًا وأن تحافظ على بعدك، وتغسل يديك، والأهم من ذلك كله؛ رعاية بعضكم البعض في هذا الوقت الغريب، نرسل كثير من الحب لكم".

وكشف الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، نجم المسلسل الشهير "صراع العروش"، عن إصابته بالفيروس التاجي المستجد كورونا، بعدما أجرى اختبارات وجاءت النتائج إيجابية، في مارس الماضي.

ونشر صاحب دور "تورموند" في مسلسل "Game Of Thrones" بيانا مطولا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام شرح فيه إصابته وملابسات حالته، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية. 

كريستوفر هيفجو يخضع للحجر الصحي في بلده النرويجوشارك هيفجو سيلفي له عبر إنستجرام، وكتب: "تحية من النرويج! يؤسفني أن أقول إنني، اليوم، ثبت أن اختباري إيجابي لـ كوفيد-19، وأنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل للفترة التي يتطلبها الأمر".

وتابع كريستوفر "نحن بصحة جيدة، لدي فقط أعراض خفيفة من البرد، وهناك أشخاص أكثر عرضة لخطر هذا الفيروس الذي قد يكون مدمرًا".

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