فيديو.. ظهور حيتان بالقرب من شواطئ البحر الأبيض المتوسط

أصبحت العديد من الحيوانات تشعر بحرية كبيرة في ظل التزام المواطنين لمنازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بعض الحيوانات للظهور في مناطق غير معتادة بسبب اختفاء الناس من هذه الأماكن.

ورصدت دورية بحرية لقطات نادرة لحيتان تمر عبر مياه البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة ساحل جنوب فرنسا، حيث تم تصوير زوج من الحيتان يوم الثلاثاء الماضي، في المياه قبالة متنزه كالانك الوطني، وهو محمية من الجمال الطبيعي المتميز بجوار مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية المزدحمة عادة ولكنها مغلقة الآن، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وصرح ديدييه ريولت، رئيس مجلس إدارة المتنزه، أنه حدث نادر جدًا، أن يتم رصد حيتان الزعانف وتصويرها في أماكن قريبة من مياه المحمية، موضحًا أن الحيتان عادة ما تبتعد في المياه العميقة للبحر​​، ولكن يبدو أن ضعف حركة المرور البحرية والرياضات المائية وصيد الأسماك وقوارب النزهة قد جذبها.

2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque

Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020

وذكر "ريولت"، أن غياب النشاط البشري يعني أن الحيتان أكثر هدوءًا وثقة في إعادة اكتشاف نطاقها الذي تتخلى عنه عندما يكون هناك حركة بحرية.

وأضاف "ريولت": "من الواضح أن عمليات الإغلاق تساعد الطبيعة والتنوع البيولوجي على إعادة اكتشاف مساحاتهما الطبيعية.

وأختتم: "الحيوانات سواء كانت حوتًا أو أنواعًا بحرية أخرى، تعيد اكتشاف ثقتها وسلامها بوضوح، مما يتيح لها الاقتراب من الشاطئ".

وجدير بالذكر، أن حيتان الزعانف تعد من بين أكبر الأنواع، حيث تزن ما يصل إلى 70 طنًا وتنمو بطول 20 مترًا.