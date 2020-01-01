بـ7 آلاف جنيه "طارق" حول سطح بيته لـ"روف جاردن": "كورونا يخلص وهنتجمع"

04:15 ص | الأربعاء 15 أبريل 2020
الروف جاردن

الروف جاردن

كتب: رحاب عبدالراضي

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نجيلة خضراء، عليها بعض من الكراسي المودرن، وقعدات العرب"، تنظر للسماء الصافية، لا شئ يعوقك عنها، فتفصل عن الواقع، في منظر رومانسي هادئ، يجذب كل من يراه، ظل يحلم به عبدالرحمن طارق، إلى أن نفذه، وجعله حقيقة على أرض الواقع، بعيدا عن الشاشات والسينما.

في منزله الصغير بالإسكندرية، يمتلك عبدالرحمن سطح مهجور، لا يوجد عليه شئ أو غير صالح للعيش، ليفكر عبدالرحمن، في تحويله إلى شئ مختلف عملي، "كنت شايف بوستات كتير أصلا للموضوع دا، فكلمت بابا، ووافق على الفكرة دي، وقلت بدل الزهق اللي في البيت وكدا، نعمل فكرة جديدة وكدا".

بأدوات بسيطة حول عبدالرحمن سطح منزله لروف جاردن

اشترى عبدالرحمن النجيلة والخشب، على حسب مقاس السطح، واتفق مع أحد النجارين لتنفيذ الفكرة التي تصورها في دماغه، ثم أتى ببعض الأنوار والإضاءة، لإضفاء جو من الرومانسية، وإعطاء منظر جذاب، "التصميم باع الخشب النجار عملهولي بـ2200، والكراسي اشتريتها من أحد المعارض بأسعار مناسبة".

ظل الشاب الذي يعمل في إحدى محال الهواتف، أسبوعين ينفذ فكرته، التي كلفته 7 ألاف جنيها، حتى خرج "الروف جاردن" للنور، كما لم يفكر في جعله كافيه أو تأجيره للقعدات، "مستني أقعد فيها أنا وصحابي ونسهر ونلعب، ونحكي بس فيروس كورونا ينتهي".

عبر "طارق" عن سعادته، بإشادة الكثيرين بـ"الروف جاردن" الخاص به، بمجرد نشر صوره عبر حسابه على فيس بوك، كما طمأن من تسائلوا وعبروا عن مخاوفهم في الشتاء، وتلف هذه الأشياء "بالنسبة للشتاء كل دا بيتشال عادي وسهل الفك".

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