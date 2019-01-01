"شيزلونج كورونا".. كيف نتخلص من إحساس الغضب والضيق في العزل المنزلي؟

حالة من الرعب والخوف سيطرت على البيوت مع الانتشار الهائل لكم الأخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في أغلب دول العالم، والذي أثر بالسلب على الحالة النفسية للكثيرين، خاصة مع اعتماد بعض الدول على العزل المنزلي، من بينها مصر، التي تتبع إجراءات فرض حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بقرار حكومي، لمواجهة انتشار "كوفيد 19".

وفي ظل حالة القلق المستمرة والجلوس في المنزل لفترات طويلة، يعاني بعض الأشخاص من زيادة حالة الغضب والتذمر سواء في التعامل خلال التواجد بالمنزل أو حدوث خلاف مع الجيران أو عند شراء أي شيء.

وتوضح "الوطن"، عبر سلسلة "شيزلونج كورونا"، كيفية التعامل مع زيادة حالات الغضب، وفقا لما أوضحته الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس.

ماذا نشعر في حالة الغضب؟

- في حالة الغضب الشديد يبدأ الشخص بالشعور بالعصبية

- زيادة عدد ضربات القلب

- تشنج بالعضلات

- رعشة داخلية

- كل الآثار السابقة تؤثر على صحة الإنسان الجسمانية والنفسية

خطوات تقلل من حالة الغضب

- عند الشعور بالغضب، على الشخص التحرك من مكانه سواء بالجلوس أو الوقوف، كل ما يهم هو إحداث نوع من التشتيت وتقليل حدة الغضب.

- توقف عن الحديث عند الشعور بالغضب، وتجنب إلقاء اللوم على الآخرين.

- قبل بداية الحديث مع الشخص الذي نشعر تجاهه بالغضب، يجب إيجاد حلول وسط لتسوية الخلاف

- البعد عن قول "إنت أو إنتِ"، حتى لا يشعر الطرف الآخر أنه بحاجة للتبرير مع إلقاء الكلمات السامة والمؤلمة

- اهتم بصحتك عن طريق إجراء بعض التدريبات الرياضية لتقليل حدة الغضب.