تم استخدامه في الصين.. 10 معلومات عن أفيجان لعلاج مصابي كورونا

02:07 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
علاج أفيجان

علاج أفيجان

كتب: فادية إيهاب

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عقار "أفيجان" الياباني، الدواء الذي أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات منه ضمن المساعي نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش إعلان اليابان، اعتزامها توفير عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة، لاستخدامه في علاج مرضى "كوفيد 19". 

معلومات عن علاج أفيجان الياباني

وتحدث الدكتور محمد عزالعرب،  المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، واستشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، عن عقار "أفيجان" واستخدامه ضمن بروتوكول علاجي في مصر، ونستعرض كل المعلومات عن العقار في السطور التالية.

- العقار هو أفيجان 200 مللي، معروف أيضا باسم  "فافيبيرافير"، والشركة المنتجة له يابانية.

- يستخدم أفيجان لعلاج الفيروسات في الأساس وعلى رأسها الأنفلونزا. 

- المرضى الذين خضعوا للعقار في شنجن الصينية تحولت تحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية للفيروس بعد متوسط ​​أربعة أيام فقط من ظهور إيجابية تحاليلهم، مقارنة بمتوسط ​​11 يوما للذين لم يعالجوا بالعقار.

- يستخدم في مصر ضمن 3 بروتوكولات، وهي "هيدروكسي كلوروكين، أفيجان، كالترا". 

- يستخدام أفيجان مع المرضى الذي يعانون من أعراض متوسطة الشدة، وأظهر نتائج جيدة والمسؤول عن تحديده للمريض هو الطبيب المعالج.

- بدأ الاعتماد على أفيجان بناء على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة اليابانية، من أجل بدء تجارب سريرية عليه داخل مصر.  

- سيبدأ تجربته في المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الأخرى بناء على الاتفاق مع وزارة الصحة. 

- أفيجان بدأت التجارب عليه في بلد المنشأ وعدد من الدول الأخرى وثبتت فاعليته، ولذلك نستخدمه في مصر في البداية على نطاق جيد حتى ثبوت الأمان والفاعلية. 

- يجب التأكيد أن أفيجان لم يجر اعتماده كعلاج نوعي حتى الآن، لمرض "كوفيد 19" سواء من قبل FDA "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية" أو EMA "وكالة الأدوية الأوروبية"، لكن الضروة تحتم الاعتماد على الأدوية الموجودة بالفعل لما لها من تاثير إيجابي على العلاج حين الانتهاء من علاج جديد.

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