كيف تحولت الصور الأبيض والأسود إلى الألوان لأول مرة في العالم؟

03:37 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
كيفية تحويل الصورة الأبيض والأسود إلى ألوان

كيفية تحويل الصورة الأبيض والأسود إلى ألوان

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

صورة "أبيض وأسود" تحير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

صورة "أبيض وأسود" تحير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

احترف التصوير بالبيت... Nikon تطرح محتواها مجانا "أون لاين" لآخر أبريل

احترف التصوير بالبيت... Nikon تطرح محتواها مجانا "أون لاين" لآخر أبريل

منها تجنب التصوير بالموبايل.. تحذيرات الحماية المدنية للمواطنين

منها تجنب التصوير بالموبايل.. تحذيرات الحماية المدنية للمواطنين

4 نصائح لتوثيق مراحل نمو الطفل باحترافية في المنزل بدون مصور

4 نصائح لتوثيق مراحل نمو الطفل باحترافية في المنزل بدون مصور

لا يستغنى الكثيرون عن التصوير في حياتهم، لتوثيق كل ما يمرون به، سواء كان من أشخاص عادية أو مصورين يعتبر مهنتهم، وحاليا بالتأكيد لا يوجد عائق لدى أي شخص لالتقاط أي صورة ملونة كانت أو متحركة أو حتى 360 درجة، بسبب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي وصل إليها العصر الحالي، فالكاميرا الآن متوفرة بكثرة وأصبحت في متناول الجميع تقريبا.

ولكن الوصول لكل تلك التكنولوجيا، بالطبع لم يأت في يوم وليلة، وربما لم يخطر على بال الكثيرين كيف تحول عالم التصوير الأبيض والأسود إلى الألوان؟ وما جرى استخدامه لتلوين الصور؟ وبواسطة من؟ إجابات كل هذه الأسئلة في السطور التالية.

كيف جرى تلوين الصور لأول مرة في التاريخ؟

ما لا يعلمه البعض أنه جرى استخدام نشا البطاطس أو البطاطا لتلوين أول صورة في العالم، من خلال الشقيقان أوجست ولويس لوميير، وكان ذلك في عام 1907، حيث تمكن الثنائي من تحويل عالم التصوير الأبيض والأسود إلى الألوان عن طريق اختراعهما الشهير باسم "تقنية أوتوكروم لوميير"، وفقاً لموقع "إندبندنت" البريطاني .

التكنولوجيا الحديثة حينها، التي ابتكرها الشقيقان عصفت بالعالم لتكون أول طريقة حيوية لخلق الصور بالألوان، حيث كانت تستغرق تلك التقنية وقتا كبيرا جدا، فهي عبارة عن تغطية قرص زجاجي باستخدام طبقة رقيقة من نشا البطاطا مصبوغة باللون الأحمر والأزرق والأخضر من أجل إعداد فلتر.

وبعد إضافة طبقة رقيقة من مادة سائلة "مستحلب"، يجري قلب اللوحة، ثم تتعرض للضوء لفترة كبيرة، فالضوء الذي ينعكس من خلال النشا الملون سيطبع على الصورة وينقل الأشكال الواقعية.

هذه التقنية التي أصبحت قابلة للنقل، جعلت المصورين حينها بإمكانهم السفر في جميع أنحاء العالم والتقاط صور لثقافات مختلفة لم تكن ترى بالألوان من قبل.

وبين "صور الوجوه وأطفال يلعبون في الصحراء والتجارب القاسية للحرب العالمية الأولى".. كانت تلك هي أول الصور التي أمكن رؤيتها مثل الحقيقة.

واستخدم بعض المصورين الأكثر تأثيرا في العالم هذه التقنية، على سبيل المثال ألفين لانجدون، حيث استخدمها لتخليد الأسماء المشهورة في التاريخ بما في ذلك الفرنسي هنري ماتيس، والمؤلف مارك توين، والكاتب المسرحي جورج برنارد شو.

كما التقط مصورون آخرون صورا لعجائب الدنيا، بدءا من أهرامات مصر، مرورا ببرج قلعة القدس، ووصولا إلى تتويج ملك كمبوديا مونيفونج، في عام 1928.

ورغم براعة تقنية "أوتوكروم لوميير" التي حولت الصور الأبيض والأسود إلى ملونة، إلا أنها أصبحت أقل استخداما بداية من عام 1931، عندما عملت شركة "كوداكرون" على تطوير طريقة أكثر كفاءة للتصوير الفوتوجرافي الملون.

الأكثر قراءة

11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
فيروس كورونا يحول أشهر عاصمة قمار في العالم لـ"مدينة أشباح"

فيروس كورونا يحول أشهر عاصمة قمار في العالم لـ"مدينة أشباح"

تسبب فيروس كورونا في جعل عاصمة القمار في العالم بالولايات المتحدة مدينة الأشباح وفيما يلي التفاصيل
الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

الحالة الأولى من نوعها.. وفاة طبيب شرعي بتايلاند أصيب بفيروس كورونا من جثة

أعلنت تايلاند عن وفاة طبيب شرعي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها التي يحدث بها ذلك الأمر.
دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

الدراسة خرجت من لوس أنجلوس الأميركية، وطبق الدواء في 3 دول، ثلث في أميركا وثلث في كندا، والأخير في اليابان.
15 علامة حتى الآن.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا كل فترة؟

15 علامة حتى الآن.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا كل فترة؟

4 أعراض رئيسية عرفها العالم عن فيروس كورونا الجديد، منذ بداية ظهوره في ديسمبر الماضي، وهي "حمى، سعال جاف، ضيق التنفس، وآلام بالجسم".