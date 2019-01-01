"إيموشنز الهاتف" آخر ضحايا كورونا.. الفيروس يعزل رموز تعبيرية جديدة

12:24 م | الثلاثاء 14 أبريل 2020
رموز تعبيرية

رموز تعبيرية

كتب: وكالات

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أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على دول العالم بأثره، إذ تسبب في التزام السكان منازلهم وإيقاف التعاملات التجارية وانخفاضها للحد الأدنى بسبب الخوف من العدوى، لكن في جانب آخر، ظهرت تأثيرات من نوعية مختلفة للفيروس التاجي، منها ما تعرضت له الرموز التعبيرية (الإيموشنز) المستخدمة على هواتف أندرويد وأيفون.

وكان من المفترض الموافقة على إطلاق دفعة جديدة من الرموز التعبيرية في يناير الماضي، إلا أنّه نظرا للظروف الحالية سيتم تأجيل الموافقة على إطلاقها إلى يناير العام المقبل، على أن يتم طرحها في خلال 6 أشهر من مارس إلى سبتمبر 2021، وفقا لاتحاد "يونيكون"، وهو منظمة غير ربحية تشرف على معايير الرموز التعبيرية وإصداراتها الجديدة.

وقال مارك ديفيس، رئيس الاتحاد، في بيان، إنّه "في ظل الظروف الحالية، سمعنا أنّ مساهمينا لديهم الكثير من الانشغالات في الوقت الحالي، وقررنا أن ذلك في مصلحة متطوعينا والمنظمات التي تعتمد على المعايير لتأخير تاريخ إطلاقنا".

ولكن، رغم ذلك، لا يؤثر هذا الإعلان على إصدار الرموز التعبيرية الجديدة التي أعلن عليها في يناير، مثل شخصية لبابا نويل، وغيرها من الرموز المعلنة.

وتتضمن المجموعة الجديدة، وهي جزء من معيار يونيكود 13.0، 117 شخصية إيموجي جديدة، وفقا لموقع "سي إن إن " الأمريكي.

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