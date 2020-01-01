دور رعاية المسنين تشهد نصف وفيات كورونا في كندا

فيروس كورونا في كندا
أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية، أن دور المسنين في كندا هي الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكشفت مديرة هيئة الصحة العامة الكندية، تيريزا تام، أن كندا سجلت 734 وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا، جاء نصفها تقريبا في مؤسسات رعاية المسنين في البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وحذرت "تام" من استمرار حصد فيروس كورونا لأرواح مقيمي دور رعاية المسنين حتى إن تباطأ انتشار فيروس كورونا.
وأضافت: "ستستمر الوفيات في الارتفاع، حتى لو تباطأ نسق انتشار الوباء".
وتزداد المخاوف على مسني دور رعاية في إقليم كيبيك، إذ فتحت السلطات تحقيقا في وفاة 31 شخصًا هناك حتى الآن.
نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
الدراسة خرجت من لوس أنجلوس الأميركية، وطبق الدواء في 3 دول، ثلث في أميركا وثلث في كندا، والأخير في اليابان.
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