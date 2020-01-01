دور رعاية المسنين تشهد نصف وفيات كورونا في كندا

04:31 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
فيروس كورونا في كندا

فيروس كورونا في كندا

كتب: وكالات

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أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية، أن دور المسنين في كندا هي الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت مديرة هيئة الصحة العامة الكندية، تيريزا تام، أن كندا سجلت 734 وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا، جاء نصفها تقريبا في مؤسسات رعاية المسنين في البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وحذرت "تام" من استمرار حصد فيروس كورونا لأرواح مقيمي دور رعاية المسنين حتى إن تباطأ انتشار فيروس كورونا.

وأضافت: "ستستمر الوفيات في الارتفاع، حتى لو تباطأ نسق انتشار الوباء".

وتزداد المخاوف على مسني دور رعاية في إقليم كيبيك، إذ فتحت السلطات تحقيقا في وفاة 31 شخصًا هناك حتى الآن.

 

 

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