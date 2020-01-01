بعد مشادة.. القبض على رجل بصق في وجه سائق أتوبيس وهدده: "عندي كورونا"

03:01 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
العطس والبصق

العطس والبصق

كتب: مصطفى الصبري

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من ولاية أوهايو بتهمة البصق في وجه سائق حافلة والادعاء أنه مصاب بالفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم.

وقالت الشرطة إن والتر كالدويل، البالغ من العمر 44 عاما، ألقي القبض عليه بواسطة شرطة كولومبوس، مساء السبت، بتهمة الاعتداء وسوء السلوك الذي ينطوي على ادعاء الإصابة بعدوى خطيرة وتهديد المحيطين به، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وذكر تقرير للشرطة أن كالدويل، من كولومبوس بولاية أوهايو، كان "مضطربًا للغاية" وبدا على استعداد لمحاربة سائق حافلة في هيئة النقل المركزية في أوهايو ومشرفه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث.

وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أن مشرف الحافلة ظل طوال الطريق يطلب من كالدويل أن يرفع قدميه عن المقعد، إلا أن المتهم تجاهل تعليمات المشرف السائق، وبعد ذلك، بدأ كالدويل "يصرخ بألفاظ نابية" وهدد بالاعتداء على السائق ومشرفه اتجه نحو مقدمة الحافلة.

وجاء في تقرير الشرطة: "قبل الخروج من الحافلة ذكر السيد كالدويل أنه مصاب بالفيروس التاجي وبصق في وجه السائق"، وحاول منع السائق من إغلاق باب الحافلة بقدمه، لكنه لم ينجح، وقالت الشرطة إن مشرف الحافلة نصح زميله السائق بأن يتجه نحو أقرب سيارة إسعاف.

بعد ذلك، بدأ كالدويل يصرخ بألفاظ نابية للمرة الثانية على السائق أثناء كشف الأطباء عليه.

ومن غير الواضح ما إذا كان كالدويل قد تم اختباره لـ كوفيد-19 أم لا، وفي غضون ذلك، قيل للسائق أن يتصل بالشرطة إذا أصيب بالمرض نتيجة الحادث، كما بدأ السائق على الفور حجرا صحيا لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي بعد هجوم المتهم عليه.

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