علماء ماليزيون: ابتكار روبوت لفحص المصابين بكورونا

ابتكر علماء ماليزيون، روبوتا يأملون في أن يشن جولات على أجنحة المستشفيات لفحص مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يهدف إلى التقليل من خطر إصابة العاملين الصحيين بالعدوى.

ويمثل الروبوت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية مساء اليوم، جهازا آليا بطول 1.5 متر، وهو مجهز بكاميرا وشاشة يمكن من خلالها للمرضى التواصل عن بعد مع الأطباء، ومزود أيضا بجهاز لفحص درجات الحرارة للمرضى عن بعد.

وقال ذو الكفل زين العابدين، عضو الفريق المسؤول عن هذا الابتكار، إن الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين والأطباء العاملين في الأجنحة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تكلفة تطوير الروبوت بلغت 3500 دولار

وأضاف زين العابدين، أن كلفة تطوير الروبوت تبلغ حوالى 15 ألف رينجت ماليزي "3500 دولار"، وتخطط الجامعة التي صنعته لتجربته قريبا في المستشفى التابع لها الذي لا يعالج المرضى المصابين بكورونا المستجد.

وفي حال نجاح هذا الابتكار، يأمل العلماء في استخدام الروبوت في المستشفيات الحكومية التي تستقبل المصابين بكورونا.