"الصحة العالمية" تحذر: كورونا قاتل أكثر من إنفلونزا الخنازير بـ10 مرات

12:43 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

رئيس الجزائر: صرف منحة 10 آلاف دينار لكل أسرة محتاجة ومتضررة من كورونا

رئيس الجزائر: صرف منحة 10 آلاف دينار لكل أسرة محتاجة ومتضررة من كورونا

وفاة الأب وإصابة الأم والابنة.. معاناة أسرة البدرشين مع "كورونا"

وفاة الأب وإصابة الأم والابنة.. معاناة أسرة البدرشين مع "كورونا"

عاجل.. الصحة تكشف تفاصيل إصابة 125 حالة جديدة بـ كورونا ووفاة 5 حالات

عاجل.. الصحة تكشف تفاصيل إصابة 125 حالة جديدة بـ كورونا ووفاة 5 حالات

عاجل.. ارتفاع الحالات التي تحولت تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لـ كورونا إلى 622

عاجل.. ارتفاع الحالات التي تحولت تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لـ كورونا إلى 622

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي المستجد كورونا أثبت أنه أكثر فتكا وقتلا عشر مرات من وباء إنفلونزا الخنازير، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم قبل عقد من الزمن.

وتسببت إنفلونزا الخنازير، الذي امتد على مدى فترة زمنية بين يناير 2009 وأغسطس 2010، في إصابة أكثر من 1.6 مليون حالة مؤكدة، ووفاة 18449 شخصًا، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية، من أن تفشي وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح الكوكب حاليًا تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن سلالة H1N1 عشرة أضعاف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحث فيه منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على تخفيف القيود ببطء، حيث تتحرك دول مثل الدنمارك والولايات المتحدة وإسبانيا نحو إعادة فتح مجتمعاتها.

وقال جيبريسوس "يمكننا فقط أن نقول ما نعرفه، ويمكننا فقط أن نتصرف على أساس ما نعرفه، وتعطينا الأدلة من عدة بلدان صورة أوضح عن هذا الفيروس، وكيف يتصرف، وكيفية وقفه وكيفية علاجه".

وتابع "نحن نعلم أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعلم أنه مميت، أكثر فتكًا بعشر مرات من جائحة إنفلونزا الخنازير 2009، ونعلم أن الفيروس يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر في البيئات المزدحمة، ونعلم أن الاكتشاف المبكر للحالات واختبارها وعزلها والعناية بها وتتبع كل جهة اتصال أمر ضروري لإيقاف التفشي".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أنه في بعض البلدان تتضاعف الحالات كل 3 إلى 4 أيام، ومع ذلك، الطريق إلى الأسفل أبطأ بكثير من الطريق إلى الأعلى، وهذا يعني أنه يجب رفع إجراءات التحكم ببطء وبسيطرة.

الأكثر قراءة

11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

11 عرضا جديدا.. مراحل تطور فيروس كورونا منذ ظهوره

نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

الدراسة خرجت من لوس أنجلوس الأميركية، وطبق الدواء في 3 دول، ثلث في أميركا وثلث في كندا، والأخير في اليابان.
15 علامة حتى الآن.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا كل فترة؟

15 علامة حتى الآن.. لماذا تظهر أعراض جديدة لفيروس كورونا كل فترة؟

4 أعراض رئيسية عرفها العالم عن فيروس كورونا الجديد، منذ بداية ظهوره في ديسمبر الماضي، وهي "حمى، سعال جاف، ضيق التنفس، وآلام بالجسم".
عروسان يبدآن حياتهما في قسم الشرطة بسبب كورونا

عروسان يبدآن حياتهما في قسم الشرطة بسبب كورونا

 بدأ عروسان حياتهما الزوجية في قسم الشرطة، بعدما جرى القبض عليهما في حفل الزفاف مع المدعوين، بسبب مخالفتهم قرار الحظر المفروض في البلاد.
رغم الإجراءات الأمنية.. سلم الدائري حيلة أهالي "المعتمدية" للهروب من "الحجر"

رغم الإجراءات الأمنية.. سلم الدائري حيلة أهالي "المعتمدية" للهروب من "الحجر"

على الرغم من إغلاق قوات الأمن لمداخل ومخارج قرية المعتمدية، بمحافظة الجيزة، بعد وضعها تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوماً، فإن الأهالى يتحايلون على القرار بالدخول