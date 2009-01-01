"الصحة العالمية" تحذر: كورونا قاتل أكثر من إنفلونزا الخنازير بـ10 مرات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي المستجد كورونا أثبت أنه أكثر فتكا وقتلا عشر مرات من وباء إنفلونزا الخنازير، الذي انتشر في جميع أنحاء العالم قبل عقد من الزمن.

وتسببت إنفلونزا الخنازير، الذي امتد على مدى فترة زمنية بين يناير 2009 وأغسطس 2010، في إصابة أكثر من 1.6 مليون حالة مؤكدة، ووفاة 18449 شخصًا، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كبير مسؤولي منظمة الصحة العالمية، من أن تفشي وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح الكوكب حاليًا تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن سلالة H1N1 عشرة أضعاف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحث فيه منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على تخفيف القيود ببطء، حيث تتحرك دول مثل الدنمارك والولايات المتحدة وإسبانيا نحو إعادة فتح مجتمعاتها.

وقال جيبريسوس "يمكننا فقط أن نقول ما نعرفه، ويمكننا فقط أن نتصرف على أساس ما نعرفه، وتعطينا الأدلة من عدة بلدان صورة أوضح عن هذا الفيروس، وكيف يتصرف، وكيفية وقفه وكيفية علاجه".

وتابع "نحن نعلم أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعلم أنه مميت، أكثر فتكًا بعشر مرات من جائحة إنفلونزا الخنازير 2009، ونعلم أن الفيروس يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر في البيئات المزدحمة، ونعلم أن الاكتشاف المبكر للحالات واختبارها وعزلها والعناية بها وتتبع كل جهة اتصال أمر ضروري لإيقاف التفشي".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أنه في بعض البلدان تتضاعف الحالات كل 3 إلى 4 أيام، ومع ذلك، الطريق إلى الأسفل أبطأ بكثير من الطريق إلى الأعلى، وهذا يعني أنه يجب رفع إجراءات التحكم ببطء وبسيطرة.