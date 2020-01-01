المتربحون من الأبحاث: هات 100 جنيه وخده على "فلاشة"

05:02 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
عمل الأبحاث

عمل الأبحاث

كتب: إنجى الطوخى

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على الرغم من محاولة وزارة التربية والتعليم سد كل الطرق المؤدية إلى استغلال أولياء الأمور، فى عمل الأبحاث المطلوبة من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كشرط للانتقال إلى العام التالى، فإن بعض المدرسين ومواقع السناتر الخصوصية، استغلت عدم إلمام أولياء الأمور بطريقة عمل البحث فى تقديمه جاهزاً بهدف جنى المال.

حمادة طه، ولى أمر، لم يكن ملماً بكل تفاصيل البحث فى البداية، فلجأ إلى سنتر دروس خصوصية لمعرفة طريقة كتابته، فطلبوا منه 100 جنيه وتسليمه جاهزاً عبر وسيط إلكترونى: «قالى هديك البحث على فلاشة واطبعه، بصراحة خفت لأن تعليمات وزير التعليم إن الطالب يعمله لوحده ولو فيه أبحاث متشابهة هتترفض»، لم يجد «طه»، الذى يعمل موظف أمن فى إحدى الشركات، سوى الاستعانة ببعض الفيديوهات والنماذج التى تقدمها بعض المواقع على الإنترنت، لمعرفة المطلوب وإرشاد ابنه على تنفيذه.

الدكتور عادل النجدى، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، حذر من الانسياق وراء المتربحين من هذه الأبحاث بنشرها جاهزة على الإنترنت أو بيعها للطلاب بمقابل مادى: «للأسف الأبحاث الجاهزة بتدمر جهود الدولة فى بناء عقل طالب واع وفاهم ومستوعب لكل متطلبات العملية الدراسية، من قدرة على البحث والانتقاء والتلخيص.

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