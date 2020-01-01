شركة تتبرع بـ900 بدلة وقائية فى حملة «المليون أفرول»

06:06 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
نموذج للبدلة الوقائية

نموذج للبدلة الوقائية

كتب: سحر عزازى

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رجل أعمال يتبرع بخط إنتاج بدل وقاية الأطقم الطبية ويسلمه لـ"أطفال المنصورة"

رجل أعمال يتبرع بخط إنتاج بدل وقاية الأطقم الطبية ويسلمه لـ"أطفال المنصورة"

900 بدلة وقائية، تبرعت بها إحدى شركات تصنيع السيارات للهيئة العامة للتأمين الصحى، فى خطوة لمساندة الدولة خلال رحلة مكافحتها لفيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى البلاد منذ أسابيع، بالتعاون مع شركة مستلزمات طبية والتى تبرعت أيضاً للأطباء والممرضين فى مستشفى رابعة ببدل وقائية بدون مقابل، وقدمت خصماً لمستشفى جامعة عين شمس، متبنيةً حملة «مليون أفرول وقائى لحماية المعالجين»: «بنروح نسلم البدل للأطباء بإيدينا ودى أقل حاجة نقدمها لهم عشان يكونوا مطّمنين أثناء شغلهم»، حسب محمد عبدالخالق، مدير المبيعات.

يرى أنه يجب على جميع الشركات والقادرين التبرع لأفراد الأطقم الطبية باحتياجاتهم، فهم خط الدفاع الأول لحماية الشعب المصرى، لافتاً إلى أن شركة تصنيع سيارات تواصلت معهم لتحضير 900 بدلة وقائية وتم تسلمها، وناشد رجال الأعمال اتخاذ الخطوة نفسها: «البدل دى مهمة بتحمى الطبيب والمسعفين والتمريض لأنها معالجة ضد الميكروبات والبكتيريا ولازم يحسوا بالأمان عشان يعرفوا يشتغلوا».

يدعو «عبدالخالق» جميع العاملين فى مجال الإلكترونيات والسيارات لتقديم الدعم للمنظومة الصحية حتى لا تنهار مع تفشى الوباء: «وقوع ضحايا من الأطباء والممرضين مؤشر خطير، لازم نقف كلنا جنب الدولة وندعمها بقوة لحد ما تمر الأزمة».

يؤكد الدكتور رامى محارب، مدير الاتصالات بشركة لتصنيع السيارات، أن هذه تعد خطوة صغيرة لسلسلة خطوات قيد التنفيذ لتفعيلها خلال الفترة المقبلة لدعم الدولة، لافتاً إلى أن التبرع بـ900 بدلة وقائية بداية سيتبعها تبرع على نطاق أوسع سيتم الإعلان عنه خلال أيام، تقديراً لجهد الأطقم الطبية وجميع العاملين فى المستشفيات والقطاعات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

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