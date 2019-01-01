طفل مبتسم في مدخل مستشفى صدر بالدقهلية.. جرافيتي يفتح النفس

06:38 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
جرافيتى أمام مستشفى الصدر

جرافيتى أمام مستشفى الصدر

كتب: صالح رمضان

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لتخفيف الآلام عن المرضى، ولرسم ابتسامة على وجوه المصريين المهمومين بفيروس كورونا، رسم «نيمو»، فنان الجرافيتى الشهير، جدارية لطفل مبتسم فى مدخل مستشفى صدر شربين بمحافظة الدقهلية، لتكون تلك الابتسامة البريئة هى أول ما يستقبله المرضى أثناء دخولهم المستشفى.

أخذ «نيمو» أدواته وذهب إلى مستشفى الصدر لرسم جرافيتى مبهج يبعث الأمل فى نفوس المرضى، واستغرق رسمه يومين، فبسبب التزامه بساعات حظر التجول لم يتمكن من الانتهاء منه فى يوم واحد: «حاولت نشر التفاؤل للمارة والمرضى، بعد أن أصبحت مستشفيات الصدر مصدر قلق وتشاؤم بالنسبة للناس بعد زيادة أزمة الكورونا»، لافتاً إلى أنه أراد أن يوصل رسالة من خلال الجرافيتى مفادها أن الأزمة ستنتهى قريباً، وستعود الحياة إلى طبيعتها.

يرى «نيمو» أن الطفل دائماً رمز للتفاؤل والأمل، وهو على ثقة بأن كل من سيرى الصورة سيبتسم ولو لثوانٍ، وهو الغرض الذى رسم من أجله الجرافيتى: «المصريون يمرون بظروف صعبة ويحتاجون إلى من يمدهم بالأمل ويبعث البهجة فى نفوسهم ويطمئنهم إلى أن القادم أفضل وأن الأزمة حتماً ستزول»، ولاقى الجرافيتى إعجاب واستحسان المارة والمرضى الذين وقفوا لالتقاط صور تذكارية بجانب الجرافيتى: «فوجئت بمطالبات لرسم الجرافيتى نفسه على سور مستشفى الحجر الصحى فى تمى الأمديد ومستشفيات الصدر فى الدقهلية، وهو ما أسعدنى، وسألبى على الفور».

وعبر عدد كبير من المواطنين والمترددين على مستشفى الصدر عن رضاهم عن تغير شكل مدخل المستشفى بعد هذا الرسم.

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