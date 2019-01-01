صور.. شبيه غاندي يوزع كمامات ومعقمات في أحياء الهند الفقيرة

يجول شبيه المهاتما غاندي في الأحياء الفقيرة في شرق الهند، حيث يقوم بتوزيع الكمامات ومعقمات اليدين على السكان، في وقت تجاوز عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد الـ9 آلاف.

وارتفع عدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، إلى 9 آلاف و152ووصل عدد الوفيات إلى 308، اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، صورا لرجل يرتدي زي غاندي، ويتجول في المناطق العشوائية في مدينة بوبانسوار، شرق الهند ويوزع معدات طبية بسيطة على السكان، من بينها كمامات ومعقمات لليدين.

وكان مصدران حكوميان قالا إن الهند تخطط لاستئناف بعض الصناعات التحويلية بعد 15 أبريل الجاري للمساعدة في تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق لمدة 21 يوما لأكثر من 1.3 مليار شخص في الهند، غدا الثلاثاء، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر.