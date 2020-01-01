ماهو الشرط لوقف انتشار كورونا بشكل كامل

في ظل فرض الحجر الصحي وحظر التجوال، يتسائل الكثيرون حول موعد الانتهاء من هذه القيود والقضاء على فيروس كورونا.

موعد انتهاء فيروس كورونا

وحول هذا التساؤل، نصحت منظمة الصحة العالمية، بعدم رفع القيود ضد فيروس كورونا المستجد في جميع الدول الأوروبية بذات الوقت، محددة الشرط الذي سيتوقف عنده انتشار الفيروس بشكل كامل، لافتة إلى إيجاد لقاح لفيروس كورونا هو الطريق الوحيد لإيقاف انتشار المرض.

وقال ممثل المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها: "وقف انتشار كورونا بشكل كامل يتطلّب لقاحا".

ويعمل الباحثون بأنحاء العالم على تطوير علاجات محتملة أو لقاحات للمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي وأودى بحياة ما لا يقل عن 114,539 شخصا في العالم، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقد تم تشخيص أكثر من مليون و780 ألفا و750 إصابة في 193 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من جراء الفيروس، سواء من حيث عدد الوفيات أو عدد الإصابات يليها إيطاليا.