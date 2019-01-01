تورتة للزوجات فقط: "حسك في الدنيا يا أبوالعيال"

تماشياً مع الحدث الذى طغى على كل مجريات الحياة، قام محل حلويات شهير بابتكار أشكال مختلفة ومميزة من قوالب الكيك، تحمل عبارات حماسية للرجال لتحمل «قعدة البيت»، بعد فرض حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن هذه العبارات الساخرة «أنا رايح فين أنا راجع تانى»، «وجودك معانا أحلى»، «حسك فى الدنيا يا أبوالعيال».

يبدو أن وجود الرجال بمنازلهم من الأمور التى كانت صعبة المنال بالنسبة لسيدات كثيرات، ما دفع وليد محمود، مسئول المحل، إلى استغلال انتشار الفيروس، بكتابة هذه العبارات التحفيزية، لتقدمها السيدات لأزواجهن وكسب ودّهم، وتجديداً للعلاقة بينهما خلال فترة الحظر: «ممكن فى الفترة دى لو الست ريحت الراجل وقدمت له تورتة مكتوب عليها إن حسه بالدنيا زى ما إحنا كاتبين، يحس إن وجوده فارق وفعلاً يندم على الوقت اللى بيقضيه مع صحابه على القهوة».

ومن ضمن الرسومات التى قدمها المحل، رجل يجلس فى مقهى وبالخلفية عبارة «وجودك معانا أحلى»، تأكيداً على أن وجود الرجل بالمنزل قد يسبب بهجة لزوجته وأبنائه: «بس المهم ما يضيعوش الفترة دى فى خناقات ويجددوا وقتهم بقعدة حلوة وياكلوا تورتة مع بعض هما وأولادهم».

ووجدت هذه الأشكال المميزة إقبالاً كبيراً بين المترددين على المحل: «أول ما بنحط التورتة فى تلاجة العرض بتتطلب على طول، وسواء ست أو راجل بيشتروا، واحدة بتبقى حابة تفاجئ جوزها والعكس»، ويقدم ميزة أخرى، بكتابة ورسم أشكال وفقاً لرغبة الزبائن.