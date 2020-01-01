"أنا عامل حظر" أغنية تحث الشباب على البقاء في المنزل

06:23 م | الإثنين 13 أبريل 2020
صورة من كليب "أنا عامل حظر"

صورة من كليب "أنا عامل حظر"

كتب: إنجي الطوخي

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وجد أحمد أن الكثير من أصدقائه، مازالوا مصممين على الخروج والتنزه، رغم نصائحه بضرورة المكوث في المنزل، استجابة لتعليمات وزارة الصحة.

شعور أحمد أن هذا سلوك عام عند الكثيرين، وليس أصدقائه فقط، جعله يفكر في صنع أغنية توعوية أطلقها عبرمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أنا عامل حظر".

"متستهونش ومتستلمش لملل جواك، القهوة بلاش تنزلها، ما انت كويس من غيرها، خليك في البيت دي الصحة أهم، أنا ابن مصر عامل حظر، أنا هافضل قاعد جوا البيت، وهاعتبره  قصر، مستني النصر، فالجيش الأبيض بيدور على المصل".. جزء من كلمات الأغنية التي لم تتجاوز الـ3 دقائق، واعتمدت على موسيقى أغنية "أنا ابن مصر" بعد استئذان فريق الأغنية الأصلي.

"حاولت أعرف الناس وخصوصا الشباب اللي زيي، أهمية القعدة في البيت في الفترة دي، وإنها هتوفر علينا تعب كتير قدام، وأبين في نفس التوقيت إن القعدة في البيت مش كلها ملل أو زهق، زي ما الناس فاكرة، لكن دي ممكن يكون كلها أنشطة نعملها مع أطفالنا، أو نقرب فيه من عيلتنا وخصوصا الأب والأم اللي بنكون مشغولين عنهم طول الوقت أما بالشغل أو بالمذاكرة" كلمات يقولها أحمد 25 عاما، مخرج الأغنية، مؤكدا أنه حرص على تجسيد كافة فئات الشعب المصري في الكليب سواء طلبة جامعات، أو أطباء، أو جنود جيش.

صناعة وتصوير الأغنية كانت مخيفة بالنسبة لأحمد وبقية الفريق، بسبب فكرة الإصابة بالفيروس، ولكنهم كانوا يتغلبون عليها بالتعقيم كل خمس دقائق: "اعتمدت على باند تريند في كتابة كلمات بالعامية، توصل للشباب على طول، وقدم طالب في معهد الفنون السينمائية هو محمد يحيى عرض أنه يصور الأغنية مجاني باعتبار أنها خدمة لبلده، ونفس الحال عند منتج الأغنية محمد حجازي، فكلنا غرضنا أننا نوصل رسالة ومش مهم التكلفة المهم أننا نفيد البلد".  

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