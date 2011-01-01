اليابان تلجأ للسفن لمكافحة فيروس كورونا

مأساة يعيشها سكان كوكب الأرض حاليا مع استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والذي فتك بأكثر من 100 ألف شخص و تسبب في إصابة مليون و800 ألف آخرين بجميع أنحاء العالم.

ومن أجل مكافحة الفيروس القاتل، قررت اليابان تشغيل مستشفيات على متن سفن تقدم العلاج الطبي للمصابين بالفيروس التاجي، من أجل السيطرة على الأعداد الكثيرة للمصابين، وفقا لـ"البيان".

وقال كاتسونوبو وزير الصحة الياباني، إن خطة استخدام السفن ليست جديدة، إذ يتم استخدام السفن في حالات الكوارث خاصة في أعقاب الزلزال الكبير والتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011.

وأوضح أن التكاليف الباهظة منعت المشرعين من تنفيذها بميزانية تناهز 300 مليون دولار للبناء و نحو 150 مليون سنويا لتكاليف الصيانة إضافة إلى مشكلة الكادر الطبي.

وأشار وزير الصحة إلى أن من الحلول المطروحة تحويل سفينة قائمة مثل تلك الموجودة في قوات الدفاع إلى مستشفى بدلا من بناء سفينة جديدة وهو أمر جدير بالدراسة.