اليابان تلجأ للسفن لمكافحة فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد
مأساة يعيشها سكان كوكب الأرض حاليا مع استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والذي فتك بأكثر من 100 ألف شخص و تسبب في إصابة مليون و800 ألف آخرين بجميع أنحاء العالم.
ومن أجل مكافحة الفيروس القاتل، قررت اليابان تشغيل مستشفيات على متن سفن تقدم العلاج الطبي للمصابين بالفيروس التاجي، من أجل السيطرة على الأعداد الكثيرة للمصابين، وفقا لـ"البيان".
وقال كاتسونوبو وزير الصحة الياباني، إن خطة استخدام السفن ليست جديدة، إذ يتم استخدام السفن في حالات الكوارث خاصة في أعقاب الزلزال الكبير والتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011.
وأوضح أن التكاليف الباهظة منعت المشرعين من تنفيذها بميزانية تناهز 300 مليون دولار للبناء و نحو 150 مليون سنويا لتكاليف الصيانة إضافة إلى مشكلة الكادر الطبي.
وأشار وزير الصحة إلى أن من الحلول المطروحة تحويل سفينة قائمة مثل تلك الموجودة في قوات الدفاع إلى مستشفى بدلا من بناء سفينة جديدة وهو أمر جدير بالدراسة.
ذكر كثير من المصابين معاناتهم من ضيق في التنفس وأوجاع وآلام وإرهاق وإسهال وصداع وتقرح في العين، ولكن العرض الجديد الذي لم يكن يرتبط بالفيروس قبل ذلك
يقول خبراء الصحة إن الفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا يتحور بمعدل أبطأ من العديد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي الأخرى، وخاصة الأنفلونزا.
رصد فريق من الباحثين البرازيليين اللحظة التي يحتل فيها فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم، خلية حية ويخترقها، في سلسلة من الصور، باستخدام مجهر إلكتروني قوي
نرصد لكم في التقرير التالي، أبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
خلال الفترة الماضية، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وانتشاره السريع وانتقاله بين البشر بطرق متعددة، كانت جميع التوصيات التي تخرج من الجهات الصحية تشد
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