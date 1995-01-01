هل اشترى هاري وميجان ميركل قصر ميل جبسون الفاخر؟

01:25 ص | الإثنين 13 أبريل 2020
هاري وميجان ميركل

هاري وميجان ميركل

كتب: مصطفى الصبري

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انتشرت تقارير تفيد أن الأمير هاري وزوجته ميجان يتفاوضان من أجل شراء قصر الممثل والمخرج الأمريكي ميل جيبسون، الذي يصل سعره إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

ويشاع أن هاري وميجان هما المشتري المحتمل للمنزل الذي يقع في منطقة ماليبو بولاية كالفورنيا الأمريكية، ويتكون من 5 غرف نوم، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ونشرت وكيل العقارات أندريا بايلوت، على "إنستجرام" الأسبوع الماضي قائلة: "أخبار كثيرة أن الأمير هاري وميجان يشتريان منزل ميل جيبسون"، ولكنها أزالت المنشور بسرعة، ورفضت شركة تسويق المنزل التعليق.

وأفاد مصدر من شركة التسويق أن المنزل تم بيعه مؤخرا، وردا على سؤال عما إذا كان هاري وميجان هما المشتريان، أضاف المصدر: "تم توقيع اتفاقيات عدم الكشف".

والشهر الماضي انتقلت ميجان ميركل، البالغة من العمر 38 عاما، والأمير هاري، البالغ من العمر 35 عاما، إلى الولايات المتحدة من كندا، وبحسب ما ورد كان الثنائي يركزان بحثهما عن مكان في ماليبو، على بعد 30 ميلاً من وسط لوس أنجلوس.

يتميز المنزل المذكور بإطلالات على المحيط الهادئ، وخمسة أفدنة من الأراضي الخضراء حوله، ومطبخ "استثنائي"، ومسبحين، وصالة رياضية، ويطل على شاطئ، كما تم تجديد العقار في الـ 18 شهرًا الماضية.

وقالت السيدة بايلوت: "كان مجرد منشورا عن ميجان وهاري، ولست الشخص الذي باع المنزل، ولا أعرف من باعه"، كما تمت إزالة المنشور الخاص بها بعد دقائق.من نشره

وميل جيبسون هو ممثل أمريكي عمره 64 عامًا، معروف بأدواره على الشاشة وفاز بجائزتي أوسكار عام 1995.

وذكرت "ذا صن"، أنها حاولت الاتصال بوكيل ميل جيبسون ولكن لم يتم الأمر، كما أشارت إلى أن مصدرا مقربا من ميجان وهاري قال إن التقارير التي تفيد بشراء المنزل "غير صحيحة قطعيًا".

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