دكتور أمريكي يبشر العالم بعلاج فعال لفيروس كورونا

علاجات كثيرة يختبرها العلماء حاليا بجميع دول العالم في محاولة لوقف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعلاج المصابين الذين بلغ عددهم أكثر من مليون و800 ألف بجميع دول العالم.

وقال الدكتور اللبناني الأمريكي طلال النصولي، والناطق الرسمي باسم الكلية الأميركية لأمراض الحساسية والربو والمناعة، إن هناك دواء لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس التاجي، وفقا لـ"العربية".

وأوضح "طلال"، أن اكتشاف لقاح للمرض يحتاج ربما بين 6 أشهر إلى عام أو حتى عام ونصف، ولكن كشفت دراسة اليوم الأحد عن تجربة أجريت على حالات خطرة جدا مصابة بـ "كوفيد 19"، وضعت في الأساس على أجهزة التنفس الصناعية بسبب تدهور وضعها.

وتم استخدام دواء "ريمديسفير"، في التجربة وإعطائه لـ 53 مريضا، وأظهر نتائج إيجابية على 68% منهم، فيما توفي 18%، وهذه الدراسة مهمة جدا، لأنها أجريت على مصابين حالتهم سيئة جدا وكانوا في طريق الموت تماما، إلا أن الدواء أظهر نتائج إيجابية، وفقا لـ"طلال".

مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة بـ #واشنطن البروفيسور طلال النصولي يكشف عن دواء لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس #كورونا pic.twitter.com/WqcNnIATvM — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 12, 2020

ونوه "طلال"، أن الدراسة خرجت من لوس أنجلوس الأميركية، وطبق الدواء في 3 دول، ثلث في أميركا وثلث في كندا، والأخير في اليابان.

يأتي ذلك بعد أن أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أميركا تجاوزت 20 ألف حالة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم.