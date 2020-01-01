الشباب يستجيبون لحملة «الفن من البلكونة»: يلّا نعزف.. يلّا نغنى

مقاومة القلق والخوف من الإصابة بفيروس كورونا بالفن، هو ما فعلته وزارة الشباب والرياضة، التى أطلقت حملة إلكترونية تحت عنوان «الفن من البلكونة» لبث الروح الإيجابية بين المواطنين، بدعوتهم إلى استغلال ساعات العزل المنزلى فى عرض وإبراز مواهبهم الفنية من خلال شرفات المنازل.

استجابة واسعة لاقتها الحملة بين الشباب، وانطلقت أصواتهم فى سماء المحروسة والمحافظات بالعزف والشعر والغناء، وأحياناً تصوير رسوماتهم، بعد أن اعتبروها ملاذاً آمناً يحمى نفوسهم من الخوف الذى أصابهم بفعل انتشار فيروس كورونا، ولتحدى ساعات الملل الطويلة نتيجة الحظر.

شيماء مجدى، صيدلانية، تعيش فى مدينة 6 أكتوبر، كانت ممن استجابوا للحملة، وقررت جمع أصدقائها لإلقاء شعر وعزف موسيقى من شرفة منزلها: «هى مبادرة حلوة حقيقى، وأنا باحب الشعر والمزيكا والألوان، والجو العام حالياً متعب نفسياً، وبمشاركة حاجة زى الموسيقى والفن، هتفرق جداً فى نفسية الناس، مش بس للناس اللى بتشارك، لكن للناس اللى بتسمع، ومش عندهم الجرأة إنهم يشاركوا».

أما جرجس سعد، 22 سنة، من محافظة الشرقية، فاختار الغناء من شرفة المنزل، وسجَّل لنفسه فيديو وهو يقوم بأداء أغنية الفنان اللبنانى الراحل ملحم بركات «على بابى واقف قمرين»: «ساعات الحظر طويلة، خصوصاً للشباب اللى متعودين على الخروج ومش واخدين على قعدة البيت، وبالنسبة لى اعتبرت الحملة فرصة أظهر فيها موهبة الغناء اللى عندى، ونفسى فى يوم من الأيام أتعرف من خلالها» مؤكداً أنه لاحظ ردود فعل إيجابية من الجيران عندما وقف وغنَّى فى بلكونة منزله.

أميرة شعبان، عازفة «تشيلو» اختارت، أن تقوم بالعزف الموسيقى لمجموعة من أشهر الأغانى المصرية والعربية، أمام باب منزلها فى منطقة سراى القبة، بعد أن وضعت أحرف كلمة «stay at home» أو «اجلس بالمنزل» باللغة الإنجليزية، قائلة: «انبسطت إن الناس أُعجبت بالفكرة ووصل لهم موهبتى وقدَّروها، ومش هاقف وهحاول أوصل لأكبر عدد ممكن من المناطق، علشان ربنا يقدرنى وأهوّن على أكبر عدد من الناس الملتزمة فى بيوتهم، وشعارى سوا نتحدى الملل».

بدأت «أميرة» عزف «التشيلو» فى شوارع المنطقة التى تسكن فيها وتنوى تكرار التجربة فى مناطق أخرى حتى تتجرأ على عرض موهبتها أمام عدد أكبر.