تخطيط مقابر دمياط لمنع التزاحم.. النظام حلو

لم تتغير مراسم الدفن والجنازة وفقاً للعادات المصرية إلا بسبب فيروس كورونا، فحتى لا يؤدى الزحام بين المشيعين، إلى احتمالية انتقال الفيروس، قام أهالى قرية ميت الشيوخ، بمحافظة دمياط، برسم خطوط متساوية على الأرض أمام المقابر، ليقف المشيعون على مسافات متباعدة لا تقل عن متر مربع.

شريف حسن، أحد السكان، ومسئول الحملة، رسم الخطوط على الأرض باستخدام دهان أبيض، حتى يساعد المواطنين على الوقوف فى مسافات متباعدة أثناء تشييع الجنازات، كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا: «الحاجة الوحيدة اللى ما نقدرش نمنع الناس منها هى الجنازة والصلاة عند المقابر، ده حقهم وحق الميت علينا، فعشان كده اشتريت دهان وخططت قدام الشوارع اللى قدام المقابر كلها صفوف والناس تقف جواها وكل واحد يسيب مسافة متر عن التانى».

استغرق التخطيط أمام المقابر 3 أيام بسبب مساحتها الكبيرة، كما قام بالتنظيف أمام المقابر وتعقيم وتطهير الطرق والشوارع المؤدية إليها: «ساعدنى أكتر من 4 شباب من القرية عشان ننضف ونعقم كويس عشان ما يبقاش فيه فرصة لنقل العدوى»، ووجدت هذه المبادرة إقبالاً واستجابة بين المشيعين، الذين التزموا بالصفوف منذ اليوم الأول لتنفيذ المبادرة: «كان عندنا جنازة من يومين بالظبط والناس التزمت ووقفت فى الصف وسابوا مسافة بين بعض وكانوا كمان لابسين كمامات عشان وقايتهم وسلامتهم»، وحسب «شريف» فإنهم التزموا أيضاً بعدم الوجود لوقت طويل، بمجرد ما أدوا الصلاة والدفن، غادروا المقابر: «ما كملوش ربع ساعة ومشيوا رغم أن الناس فى الأول كانت متعودة تقعد بالساعة بعد الدفن».