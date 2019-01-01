الشرطة الروسية تغرّم مواطنا تدلّى من شرفة الطابق الـ15 لخرقه العزل

11:39 م | الأحد 12 أبريل 2020
الشرطة الروسية تغرّم مواطنا تدلّى من شرفة الطابق الـ15 لخرقه العزل

الشرطة الروسية تغرّم مواطنا تدلّى من شرفة الطابق الـ15 لخرقه العزل

كتب: (وكالات)

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غرمت الشرطة الروسية مواطنا تدلّى من شرفة مبنى سكني أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي، وذلك لانتهاكه قواعد العزل الصحي المفروضة في موسكو.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، إن عناصر من الشرطة أنقذوا، اليوم، رجلا تبين أنه حاول التقاط صورة سيلفي جالسا على حافة نافذة شرفة شقة على الطابق الـ15 بمبنى سكني في ضاحية نيكراسوفكا بالعاصمة موسكو.

وأوضحت الداخلية، أن المواطن سقط من حافة النافذة لكنه أمسك بها بيديه فيما حاولت سيدة كانت بالشقة مساعدته، واستطاع عناصر الشرطة إنقاذه حيث دخلوا إلى الشقة وسحبوه عبر النافذة.

واكتشفت الشرطة خلال استجواب الرجل أنه كان في زيارة صديقته، مما يعني أنه خالف قواعد العزل الذاتي المفروضة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وغادر محل إقامته، وتم تحرير غرامة مالية ضده.

وكانت السلطات الصحية الروسية، أعلنت في وقت سابق، اليوم،  تسجيل 24 وفاة وألفين و186 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات أمس السبت.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء ارتفعت منذ أمس السبت من 106 حتى 130 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا و770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الوباء في البلاد، وتعود إليها 10 آلاف و 158حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.

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