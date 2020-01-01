فيديو.. "توتة توتة وفي الحظر حدوتة".. ماما سماح تحكي "ملك بلا عرش"

صغار وكبار يلتفون حول الآباء والأجداد، يستمعون للحواديت العابرة للأعمار، يزيدهم الحكي ارتباطا، تلك العادة التي نسيتها الأجيال الجديدة حتى أعادها تجمع الأسرة بالمنزل في هذه الفترة، اتباعا لإجراءات فرض حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بقرار حكومي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وترافق "الوطن" قراءها في تجمعهم بسلسلة حلقات "توتة توتة وفي الحظر حدوتة" والتي تحكيها كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، يوميا، وتقدم اليوم، الحدوتة الـ 13 بعنوان "ملك بلا عرش".

أنا ملك بلا عرش وطائر بلا عش فهل عرفتم من أنا؟.. قصة طاووس صغير أصبح أمير الطواويس.