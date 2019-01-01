ردود غاضبة على "شينزو آبي" بعد نشره مقطع فيديو مع كلبه

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد، ردودا غاضبة من بعض مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه، يحتسي الشاي ويقرأ مرفقا لتغريدة تناشد الناس البقاء في منازلهم، وفقا لما ذك ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وفتح هذا المقطع نار الانتقادات ضد المسؤول الياباني، بعد أن اتهمه بعض المغردين أنه لا يشعر مع معاناة الناس، فيما اعتبر آخرون أن رسالته تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلى الرغم من أن المقطع الذي نشره آبي كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعا لنفسه، وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيا الناس للانضمام إليه، إلا أن هذا السبب لم يشفع لرئيس الوزراء على ما يبدو.

وكتب أحد مستخدمي "تويتر" على سبيل المثال، "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".

وفي المقابل دافع آخرون للموقع عن آبي، قائلين إن "من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على وقت دون عمل"، فيما لم يعلق أي من ممثلي آبي خارج ساعات العمل العادية.

الجدير للذكر أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في العاصمة "طوكيو" وصل إلى 2068.

وسجلت اليابان 713 إصابة جديدة بالوباء، مما يرفع اجمالي الإصابات بـ"كوفيد 19" فيها إلى 7آلاف و 209حالةً، وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بالوباء ارتفع إلى 134 حالة وفاة بعد تسجيل عشر وفيات جديدة خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وسجلت العاصمة طوكيو من بين حصيلة الإصابات الجديدة 166 حالةً ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 2068 إصابة باستثناء 712 إصابة و11 وفاة من جراء كورونا كانت قد سجلت على سفينة"دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

https://twitter.com/i/status/1249127951154712576