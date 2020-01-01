"عشان متتغشش".. علامات اختيار البطيخ الأحمر حلو المذاق

مع بداية ظهور البطيخ في الأسواق، وقرب انتشاره مع فصل الصيف، يحتار الكثيرون في كيفية اختيار البطيخة الأفضل، فالكل يبحث عن البطيخة ذات القلب الأحمر والمذاق الرائع.

وتعد ثمرة البطيخ المفضلة في فترة الصيف، حيث تتربع على عرش الفواكه لمذاقها الحلو، واحتوائها على كميات كبيرة من الماء، ولكن يصعب على الكثيرين اختيارها، بدون رؤيتها من الداخل مما يضطرهم للاعتماد على البائع وأحيانا تكون جيدة وأخرى غير جيدة.

وفيما يلي عدد من النصائح التي يتبعها أصحاب الخبرة، لاختيار البطيخ الجيد حلو المذاق:

- تظهر على البطيخ الناضج دائما بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر الحلو يجب أن تكون صفراء أو برتقالية اللون.

- ويتميز البطيخ الأحمر الحلو بوجود نقاط بنية اللون تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.

- البطيخ يكون إما (ذكر وأنثى)، ويتميز الذكر بشكله البيضاوي وكبر حجمه، بخلاف الأنثى التي عادة ما يكون شكلها كروي وطعمها أكثر حلاوة.

- عند الاختيار قم بالنقر على البطيخ فإذا سمعت رنينا ذا صدى، فاعلم أنه أحمر حلو المذاق.

- راعِ عند الاختيار أن يكون ذيل البطيخ الحلو المذاق، جافا ويابسا.