بسبب حظر التجوال.. شاب أمريكي يستخدم طائرته لإحضار قهوة من مطعم (فيديو)

07:58 ص | الأحد 12 أبريل 2020
القهوة

القهوة

كتب: وكالات

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لم يمنع حظر التجوال، شاب أمريكي من ممارسة عادته، باحتساء كوبًا من القهوة من أحد المطاعم، الأمر الذي دفعه للجوء إلى استخدام طائرته، لجلب القهوة دون كسر قواعد نظام بلاده، بحسب "سكاي نيوز".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو نشره شاب من مدينة برايتون في ولاية واشنطن الأمريكية، يظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة، من أحد محال "ماكدونالدز"، الذي يبعد عن منزله مسافة طويلة، وبالتالي لا يمكن الوصول إليه بسبب حظر التجوال الذي فرضته البلاد للحد من تفشي كورونا.

وأظهر الفيديو استخدام الشاب لطائرة درونز صغيرة مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة، وأطلقها لتصل إلى هدفها المنشود خلال دقائق، وهناك كان ينتظرها أحد العمال، ليضع في السلة كوب القهوة الساخن.

وبادر الشاب، إلى إعادة الطائرة للمنزل، بعد أن اطمأن إلى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة، في طريقة لاقت أعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا، لما فيها من طرافة وغرابة.

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