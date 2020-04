بسبب حظر التجوال.. شاب أمريكي يستخدم طائرته لإحضار قهوة من مطعم (فيديو)

لم يمنع حظر التجوال، شاب أمريكي من ممارسة عادته، باحتساء كوبًا من القهوة من أحد المطاعم، الأمر الذي دفعه للجوء إلى استخدام طائرته، لجلب القهوة دون كسر قواعد نظام بلاده، بحسب "سكاي نيوز".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو نشره شاب من مدينة برايتون في ولاية واشنطن الأمريكية، يظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة، من أحد محال "ماكدونالدز"، الذي يبعد عن منزله مسافة طويلة، وبالتالي لا يمكن الوصول إليه بسبب حظر التجوال الذي فرضته البلاد للحد من تفشي كورونا.

Washington caffeine fan flies a DRONE from his backyard to his local McDonald’s so staff can recharge his cup of Joe during a lockdown pic.twitter.com/QD4wPvPKAl