تجربة التطبيقات دون تثبيتها.. تسريب لميزة جديدة من آبل في "iOS 14"

08:25 ص | الأحد 12 أبريل 2020
هاتف أيفون

هاتف أيفون

كتب: مصطفى الصبري

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تعمل شركة آبل الأمريكية، على التحديث الجديد لنظام التشغيل الخاص بأجهزتها "iOS 14"، وهناك بعض التسريبات عن المميزات، التي سيقدمها هذا الإصدار.

وقال موقع "9to5Mac" المتخصص في التقنية، إنه استنادًا إلى اطلاعهم على إصدار مبكر من نظام iOS 14، فإن هناك ميزة تسمح للمستخدمين، بتجربة بعض وظائف التطبيقات عبر متجر "أب ستور"، دون تحميل هذه التطبيقات أو تثبيتها، وذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

إذا فتحت رابطًا أو أجريت مسحًا ضوئيًا لرمز QR خاص بأي تطبيق غير مثبت على أيفون أو أيبود، من خلال النظام الحالي لآبل، فسيفتح هذا الرابط في متصفح "Safari"، وإذا كان التطبيق مثبت، فإن الرابط يفتح التطبيق نفسه، ولكن ذلك سيتغير في المستقبل القريب، باستخدام واجهة برمجة تطبيقات جديدة، يشار إليها داخليًا باسم "Clips"، موجودة على "iOS 14".

نظرًا لتحليل 9to5Mac لواجهة برمجة التطبيقات الجديدة هذه، يمكننا القول إنها تتيح للمطورين، تقديم محتوى تفاعلي وديناميكي من تطبيقاتهم، حتى إذا لم يثبتها المستخدم، وترتبط واجهة برمجة تطبيقات Clips مباشرةً، بقارئ "QR Code"، حتى يتمكن المستخدم من مسح رمز مرتبط بأحد التطبيقات، ثم التفاعل معه مباشرةً، من بطاقة ستظهر على الشاشة.

وعندما يمسح المستخدم رمز QR، يظهر لك على شكل بطاقة تتيح استخدام بعض أقسام التطبيق أو تجربته والتعرف على واجهته الرئيسية، وليس كامل خصائصه، وذلك بدون تنصيبه بالكامل.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد مشاهدة فيديو عبر موقع "يوتيوب"، ولكن ليس لديك التطبيق على جهازك، ولا تريد أن تفتح "سفاري"، تتيح الميزة الجديدة في iOS 14 وواجهة برمجة تطبيقات Clips، أن تشاهد الفيديو عبر التطبيق دون تحميله، بعد استخدام رمز "QR"، إذ يتم نسخ الفيديو على بطاقة عائمة تعرض واجهة مستخدم أصلية بدلاً من صفحة ويب.

سيحتاج المطورون إلى تحديد أي جزء من التطبيق يجب تنزيله بواسطة iOS، إذ تعرض البطاقة العائمة خيارات لتنزيل الإصدار الكامل من التطبيق من App Store أو فتح محتوى معين في التطبيق.

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