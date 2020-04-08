بعد توقف عملهم بسبب كورونا.. ماذا يفعل الطيارون في منازلهم؟ (فيديو)

تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في معظم أنحاء العالم، أثر بشكل كبير على وظائف بعض الأشخاص، الأمر الذي دفع الطيارون، للبحث عن بعض الأعمال، التي تخرجهم من أجواء الحجر الصحي، في ظل الإيقاف المؤقت للعديد من المطارات.

ونرصد لكم في التقرير التالي، ماذا يفعل الطيارون في منازلهم؟

طيار أمريكي يعيش أجواء عمله داخل منزله

تداول شاب من ولاية بنسلفانيا، ألكسندر ماكجيو، مقطع فيديو مضحك لوالده، الذي يعمل طيار في الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر خلاله وهو يسير على جهاز المشي مرتديًا بدلة الطيران، ويسحب حقيبة يد خلفه وكأنه لا يزال يعمل، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

طاقم شركة طيران ألماني يرتدون ملابس عملهم في منازلهم

أوضح أحد طواقم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، العاطلين مؤقتًا عن العمل بسبب قيود السفر الجوي، بسبب تفشي كورونا، طريقة قضاء أوقات فراغهم.

وتداول الحساب الرسمي للشركة عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو، يظهر كيف يعمل الطيارون والمضيفات في المنزل، ويحاولون ارتداء زي الطيران الخاص بهم وكأنهم يستعدون للطيران.

وعلق المستخدمون على المنشور، "رائع، نأمل جميعًا أن تشعروا بالرياح تحت أجنحتكم قريبا، أصبروا".

وكتب مستخدم آخر، "هذا جيد جدا، أنا فخور جدا بكم، وأعتقد أنكم ستعودون للعمل في المستقبل القريب".

وأضاف شخص آخر: "آمل أن ينتهي هذا الكابوس قريبا، وأن تتألق حياتنا مرة أخرى".

طيار يتجه للعمل كـ"دليفري"

قرر بيتر لوجن، الذي يعمل لدى الخطوط الجوية البريطانية أن لا يبقى حبيس منزله بعد أن وجد نفسه لا يعمل بشكل مؤقت عقب إلغاء رحلات الطيران، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وبدأ بيتر مسيرة مهنية جديدة قادته إلى أن يصبح عامل توصيل لدى سلسلة متاجر "تيسكو" المعروفة في بريطانيا، حيث يوصل بيتر يوميا المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات إلى الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم من مغادرة بيوتهم أما لكبر سنهم أو لمعاناتهم من أمراض خطيرة، مما يجعلهم عرضة لخطر كبير في حال انتقال عدوى كورونا لهم.

وكتب بيتر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، في يوم عمله الأول، قائلا: "تم تعليق مفاتيح طائرات الخطوط الجوية البريطانية 747 لفترة من الوقت، والآن أقود (قمرة القيادة) من متاجر تيسكو".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة الطيار البريطاني، مشيدين كذلك بما يقدمه من عمل إنساني في مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة.

وغرد طيار أميركي، يدعى براد تيت، قائلا: "لقد أظهرت قوة شخصيتك يا بيتر، أرجو أن تعود إلى قمرة القيادة في طائرتك قريبا".