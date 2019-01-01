 فرنسا تسمح لمواطنيها بالتنقل لتبني الحيوانات المنزلية

قررت سلطات فرنسا، السماح للمواطنين بالتنقل، لتبني الحيوانات المنزلية، من مراكز رعاية الحيوان، رغم إجراءات العزل الصارمة لمحاربة ومنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، موافقتها بعد نداء بهذا الخصوص من جمعية الرفق بالحيوان، حيث أغلقت الجمعية قبل ثلاثة أسابيع مراكزها الـ62، تماشيا مع القرارات الرسمية للحد من الاختلاط.

ودعت الوزارة، الجمعية، إلى إعادة النظر في القرار مؤخرا، وحذرت من اكتظاظ كبير في مراكزها مع وجود آلاف الحيوانات التي تنتظر من يتبناها.

وزير الداخلية الفرنسي: نحن ندعم رفاه الحيوانات

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوفر كاستانير: "نحن ندعم رفاه الحيوانات وسمعت الحكومة نداء جمعية الرفق بالحيوان وهي مستعدة لإيجاد الحل المناسب، وعليه تقرر السماح بالتنقل لتبني الحيوانات من المركز".

وأشارت الداخلية الفرنسية، إلى لزوم اختيار الحيوان عبر الإنترنت، وأخذ موعد لتسلمه من قبل شخص واحد فقط، مؤكدة أن ذلك سيسمح، "باحترام القواعد المعمول بها وإنقاذ حياة الكثير من الحيوانات".

وقال رئيس الجمعية جاك شارل فومبون: "لدينا خمسة آلاف حيوان في مراكزنا وقدرتنا على الاستيعاب ستة آلاف".