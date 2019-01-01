رغم الإجراءات الأمنية.. سلم الدائري حيلة أهالي "المعتمدية" للهروب من "الحجر"

على الرغم من إغلاق قوات الأمن لمداخل ومخارج قرية المعتمدية، بمحافظة الجيزة، بعد وضعها تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوماً، فإن الأهالى يتحايلون على القرار بالدخول والخروج من سلم الطريق الدائرى، بعيداً عن أعين رجال الأمن، ما نتج عنه وقوع حادث، وقيام حى كرداسة، التابعة له القرية، بتكسير سلالم الدائرى، حسب ما تم الإعلان عنه فى الجروب الرسمى للقرية.

يطل منزل سيد فاروق، أحد السكان، على الطريق الدائرى مباشرة، ويشاهد يومياً بعض السكان يغادرون القرية فى الصباح ويعودون إليها قبل الحظر، وذلك عن طريق سلم الدائرى: «الحتة دى مش محطوط عليها حراسة أمنية لأنها عبارة عن طوب مكسر وزبالة، بس فيه ناس بتطلعها، ومن هناك بيركبوا ميكروباصات وبيروحوا شغلهم وبيرجعوا بالليل بنفس الطريقة، وللأسف إمبارح حصلت حادثة بسببها».

منذ فرض الحجر الصحى على القرية، منعت قوات الأمن الدخول والخروج، مع توفير كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية للأهالى، حسب أحمد يحيى، أحد سكان القرية، مؤكداً أن الأمن شدد وجوده أمام سلمىّ ناهيا والكهرباء، المؤديين للطريق الدائرى، لكن بعض السكان سلكوا طرقاً ملتوية للخروج: «كنت معدّى بالصدفة وشفت الناس بتطلع الطريق ده، حاولت أقنعهم إنهم يقعدوا فى البيت بس للأسف محدش اقتنع، وقالوا عندنا شغل وهنموت من الجوع وصحاب الشغل هيطردونا لو مارحناش».

ويروى شريف عزت، أحد الأهالى، تفاصيل الحادث الذى وقع أمس الأول: «واحدة ست كانت بتعدّى الطريق الدائرى فاصطدمت بيها عربية، هى ماتت وعربيتين خبطوا فى بعض، ده غير حادثة تانية اتصاب فيها 3 شباب بكسور». وأرجع محاولة البعض للهروب من العزل المفروض على القرية إلى وجود ارتباطات أو التزامات عمل لديهم: «الشرطة قفلت سوق الخضار، ووفرت عربيات تبيع فراخ ولحمة مجمدة، لكن فيما عدا ذلك الناس رايحة جاية جوه البلد وبتشترى من المحلات عادى».