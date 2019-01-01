رغم الإجراءات الأمنية.. سلم الدائري حيلة أهالي "المعتمدية" للهروب من "الحجر"

04:18 ص | الأحد 12 أبريل 2020
الأهالى كسروا السور للخروج من القرية

الأهالى كسروا السور للخروج من القرية

كتب: خالد عبدالرسول ومها طايع

أخبار متعلقة

أحد سكان المعتمدية عن عزلها: إحنا مش وباء والدولة واقفة معانا

أحد سكان المعتمدية عن عزلها: إحنا مش وباء والدولة واقفة معانا

محافظ الجيزة: نتابع المعتمدية على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ العزل

محافظ الجيزة: نتابع المعتمدية على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ العزل

محافظ الجيزة: لا توجد حالات جديدة مصابة بكورونا في المعتمدية

محافظ الجيزة: لا توجد حالات جديدة مصابة بكورونا في المعتمدية

محافظة الجيزة: لا إصابات جديدة بكورونا في المعتمدية

محافظة الجيزة: لا إصابات جديدة بكورونا في المعتمدية

على الرغم من إغلاق قوات الأمن لمداخل ومخارج قرية المعتمدية، بمحافظة الجيزة، بعد وضعها تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوماً، فإن الأهالى يتحايلون على القرار بالدخول والخروج من سلم الطريق الدائرى، بعيداً عن أعين رجال الأمن، ما نتج عنه وقوع حادث، وقيام حى كرداسة، التابعة له القرية، بتكسير سلالم الدائرى، حسب ما تم الإعلان عنه فى الجروب الرسمى للقرية.

يطل منزل سيد فاروق، أحد السكان، على الطريق الدائرى مباشرة، ويشاهد يومياً بعض السكان يغادرون القرية فى الصباح ويعودون إليها قبل الحظر، وذلك عن طريق سلم الدائرى: «الحتة دى مش محطوط عليها حراسة أمنية لأنها عبارة عن طوب مكسر وزبالة، بس فيه ناس بتطلعها، ومن هناك بيركبوا ميكروباصات وبيروحوا شغلهم وبيرجعوا بالليل بنفس الطريقة، وللأسف إمبارح حصلت حادثة بسببها».

منذ فرض الحجر الصحى على القرية، منعت قوات الأمن الدخول والخروج، مع توفير كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية للأهالى، حسب أحمد يحيى، أحد سكان القرية، مؤكداً أن الأمن شدد وجوده أمام سلمىّ ناهيا والكهرباء، المؤديين للطريق الدائرى، لكن بعض السكان سلكوا طرقاً ملتوية للخروج: «كنت معدّى بالصدفة وشفت الناس بتطلع الطريق ده، حاولت أقنعهم إنهم يقعدوا فى البيت بس للأسف محدش اقتنع، وقالوا عندنا شغل وهنموت من الجوع وصحاب الشغل هيطردونا لو مارحناش».

ويروى شريف عزت، أحد الأهالى، تفاصيل الحادث الذى وقع أمس الأول: «واحدة ست كانت بتعدّى الطريق الدائرى فاصطدمت بيها عربية، هى ماتت وعربيتين خبطوا فى بعض، ده غير حادثة تانية اتصاب فيها 3 شباب بكسور». وأرجع محاولة البعض للهروب من العزل المفروض على القرية إلى وجود ارتباطات أو التزامات عمل لديهم: «الشرطة قفلت سوق الخضار، ووفرت عربيات تبيع فراخ ولحمة مجمدة، لكن فيما عدا ذلك الناس رايحة جاية جوه البلد وبتشترى من المحلات عادى».

الأكثر قراءة

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ذكر كثير من المصابين معاناتهم من ضيق في التنفس وأوجاع وآلام وإرهاق وإسهال وصداع وتقرح في العين، ولكن العرض الجديد الذي لم يكن يرتبط بالفيروس قبل ذلك
عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

يعاني الكثيرون من مشكلة عدم وصول شبكة الإنترنت إلى جميع الغرف في المنزل أو تعطيل الراوتر على فترة، بدون معرفة السبب.
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني
دراسة صادمة.. مسافة المترين ليست آمنة ولا تحمي من مصاب كورونا

دراسة صادمة.. مسافة المترين ليست آمنة ولا تحمي من مصاب كورونا

خلال الفترة الماضية، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وانتشاره السريع وانتقاله بين البشر بطرق متعددة، كانت جميع التوصيات التي تخرج من الجهات الصحية تشد