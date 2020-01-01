بطرس دانيال يوضح سر تسمية "يوم الشعانين" واحتفال المسيحيين بالسعف

أحد السعف
يستعد المسيحيون للاحتفال بـ"أحد السعف" أو ما يطلق عليه بـ"أحد الشعانين" غدًا الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، وهو عيد يحتفلون به بمناسبة دخول السيد المسيح إلى أرض أورشليم.
ويوضح الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، من خلال حديثه لـ"الوطن"، سر احتفال المسيحيين بالسعف في يوم الشعانين.
وقال الأب بطرس دانيال: "النخل دائما في الكتاب المقدس يرمز إلى الشخص المقرب إلى الله، لذلك قام المسيحيين في أورشليم باستقبال السيد المسيح حاملين للسعف وغصون الزيتون".
وأضاف: "يعد السعف بمثابة التعبير عن الاحتفال بدخول السيد المسيح، ويعد من ضمن أسباب الاحتفال بالسعف أيضًا، أن النخل يرمز للخلود".
كما أوضح "بطرس"، أن النخيل ينمو للسماء وهو ما يعبر عن الفكر الأعلى والفكر الأسمى بمعنى "الصديق ينمو كالنخيل"، بينما غصن الزيتون يرمز إلى السلام.
واختتم "بطرس" حديثه: "أحد الشعانين مأخوذ من (هو شعنا) ومعناها (خلص يارب)، وذلك كان هتاف الأهالي للسيد المسيح عند استقباله في أورشليم، لذلك أطلق عليه هذا الاسم".
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