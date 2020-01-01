بطرس دانيال يوضح سر تسمية "يوم الشعانين" واحتفال المسيحيين بالسعف

03:52 ص | الأحد 12 أبريل 2020
أحد السعف

أحد السعف

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

صلاة "عن بُعد" في "أحد السعف".. واقتصارها على الكهنة فقط

صلاة "عن بُعد" في "أحد السعف".. واقتصارها على الكهنة فقط

كهنة كنائس التقويم الغربي يحتفلون بـ"أحد السعف" دون مصلين

كهنة كنائس التقويم الغربي يحتفلون بـ"أحد السعف" دون مصلين

كنائس التقويم الغربي تحتفل اليوم بـ"أحد السعف": الصلاة للكهنة فقط

كنائس التقويم الغربي تحتفل اليوم بـ"أحد السعف": الصلاة للكهنة فقط

شركات السياحة: إلغاء حج الأقباط المصريين للقدس هذا العام

شركات السياحة: إلغاء حج الأقباط المصريين للقدس هذا العام

يستعد المسيحيون للاحتفال بـ"أحد السعف" أو ما يطلق عليه بـ"أحد الشعانين" غدًا الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، وهو عيد يحتفلون به بمناسبة دخول السيد المسيح إلى أرض أورشليم.

ويوضح الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، من خلال حديثه لـ"الوطن"، سر احتفال المسيحيين بالسعف في يوم الشعانين.

وقال الأب بطرس دانيال: "النخل دائما في الكتاب المقدس يرمز إلى الشخص المقرب إلى الله، لذلك قام المسيحيين في أورشليم باستقبال السيد المسيح حاملين للسعف وغصون الزيتون".

وأضاف: "يعد السعف بمثابة التعبير عن الاحتفال بدخول السيد المسيح، ويعد من ضمن أسباب الاحتفال بالسعف أيضًا، أن النخل يرمز للخلود".

كما أوضح "بطرس"، أن النخيل ينمو للسماء وهو ما يعبر عن الفكر الأعلى والفكر الأسمى بمعنى "الصديق ينمو كالنخيل"، بينما غصن الزيتون يرمز إلى السلام.

سبب تسمية أحد السعف بـ"أحد الشعانين"

واختتم "بطرس" حديثه: "أحد الشعانين مأخوذ من (هو شعنا) ومعناها (خلص يارب)، وذلك كان هتاف الأهالي للسيد المسيح عند استقباله في أورشليم، لذلك أطلق عليه هذا الاسم".

الأكثر قراءة

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ذكر كثير من المصابين معاناتهم من ضيق في التنفس وأوجاع وآلام وإرهاق وإسهال وصداع وتقرح في العين، ولكن العرض الجديد الذي لم يكن يرتبط بالفيروس قبل ذلك
عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

يعاني الكثيرون من مشكلة عدم وصول شبكة الإنترنت إلى جميع الغرف في المنزل أو تعطيل الراوتر على فترة، بدون معرفة السبب.
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني
دراسة صادمة.. مسافة المترين ليست آمنة ولا تحمي من مصاب كورونا

دراسة صادمة.. مسافة المترين ليست آمنة ولا تحمي من مصاب كورونا

خلال الفترة الماضية، ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وانتشاره السريع وانتقاله بين البشر بطرق متعددة، كانت جميع التوصيات التي تخرج من الجهات الصحية تشد