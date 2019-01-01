"فيروس ميتر".. تطبيق إلكتروني لتكذيب شائعات "كورونا"

10:05 ص | الأحد 12 أبريل 2020
إحصاءات على تطبيق «فيروس ميتر»

إحصاءات على تطبيق «فيروس ميتر»

كتب: مها طايع

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فى ظل الأزمة العصيبة التى تمر بها الدول بسبب فيروس كورونا المستجد، انتشرت بعض الشائعات والأخبار المغلوطة والإحصائيات غير الدقيقة حول أعداد المصابين والمتوفين، ما دفع محمود عسكر، مهندس حاسب آلى، إلى إطلاق تطبيق إلكترونى «فيروس ميتر»، يرسل إشعارات إلى مستخدميه، تتضمن تصحيحاً دورياً للمعلومات المغلوطة المنتشرة حول الفيروس.

يحتوى التطبيق على عدة أقسام، جزء منه مخصص لمتابعة إحصائيات الدول حول انتشار الفيروس من حيث أعداد المصابين والوفيات والمتعافين، والجزء الثانى يخصصه للإرشادات والنصائح الطبية، التى تعلنها وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، والثالث قائم على تكذيب الشائعات التى تنتشر حول عدد الوفيات والإصابات وطرق الوقاية الخاطئة التى قد تؤدى إلى الإصابة بالفيروس فى بعض الأحيان: «أهم حاجة فى التطبيق ده إنه بعد التأكد من خطأ الشائعات بنبعت إشعارات للمستخدمين وننصحهم بعدم تصديقها ونصحح لهم المعلومات وبتكون موثقة من وزارة الصحة ومدعمة بالأرقام والإحصائيات»، كذلك يمكن للمستخدمين التعرف على عدد الإصابات داخل بلادهم لحظة بلحظة، من خلال اختيارهم البلد الذى يريدون متابعة إحصائيات انتشار الفيروس فيه، ووضعها فى القائمة المفضلة حتى يستطيعوا متابعة أخبارها لحظة بلحظة.

يحتوى التطبيق أيضاً على فيديوهات عن طرق تجنب الإصابة بالعدوى، وأفلام لبعض الأطباء يشرحون فيها بعض المعلومات حول الفيروس، وكذلك أفلام توثق رحلة الشفاء من الفيروس، حتى يلم المستخدمون بكافة التفاصيل عن الفيروس، ويأخذون كافة إجراءاتهم الاحترازية: «رغم أننا فى وقت أزمة كبيرة وفى ناس أحياناً بتكبر دماغها وتكسل تشوف الأخبار أو تقراها، فالتطبيق بيجبلهم رسايل طول الوقت وكمان سهل جداً لأن التليفون فى أيديهم طول الوقت وبسيط بمجرد ما أى حد يفتحه بيظهر قدامه الإحصائية».

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