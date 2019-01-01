خبراء صحة يفجرون مفاجأة: كورونا تحور إلى 8 سلالات حول العالم

حذر خبراء الصحة في العالم من إن فيروس كورونا المستجد يتحور ببطء، وبمعدل أبطأ من الفيروسات التنفسية الأخرى مثل الأنفلونزا.

وأوضح الدكتور مارك شليس الأستاذ بقسم الأمراض المعدية والمناعة بكلية الطب بجامعة مينيسوتا، أن فيروس كوورنا تحور بالفعل 10 مرات من قبل، وأصبحت لديه طفرات جينية مختلفة، ما أثار مخاوف من وجود سلالة أكثر فتكا قريبا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والطفرات الجينية التي حدثت في الفيروس نتجية لتحوره لا تختلف كثيرا عن الفيروس الأصلي الذي نشأ بمدينة ووهان الصينية، وبمجرد توفر لقاح سيكون كافيا للحماية ضد الفيروس الأصلي وسلالاته التي نتجت عن تحوره لعدة سنوات، وفيروس كورونا المستجد يحتوي على مادة "RNA" الجينية، ما يعني أنه بمجرد دخوله الخلايا يصنع مئات النسخ من نفسه ويصيب جميع أنحاء الجسم.

وغالبًا ما تتحول فيروسات الحمض النووي الريبي "RNA"، مثل الأنفلونزا وكورونا، على عكس فيروسات الحمض النووي، والتي تشمل الهربس والجدري، وعلى سبيل المثال، تحول فيروس الأنفلونزا كل عام، ولهذا يجب على الباحثين تطوير لقاحات لحمايتنا من أكثر السلالات انتشارًا.

وأكد "مارك" أن الفيروس الجديد تحور إلى ما لا يقل عن ثمانية سلالات أصابت جميع أنحاء العالم، ولكن التحورات تتشابه مع الفيروس الأصلي، وبمجرد توفر لقاح سيكون كافيا للقضاء على الفيروس وسلالاته.

وأكد خبراء الصحة أنه على مدار السنوات القليلة المقبلة، سنحصل على ما يُعرف بـ "مناعة القطيع"، ويحدث هذا عندما تصبح الغالبية العظمى من المجتمع - ما بين 80 و95 في المائة - محصنة ضد الفيروس التاجي، بحيث إذا دخل المرض فلن يتمكن من الانتشار، وحتى إذا تلاشت الأجسام المضادة ضد الفيروس خلال الأعوام المقبلة، ستظل أجسامنا تتذكر كيفية محاربة العدوى.

وذكر باحثون في دراسة حديثة أمس، أنهم عثروا على ثلاثة سلالات متميزة تنحدر من Covid-19، وأطلقوا على السلالات اسم "A وB وC"، وأن أقرب نوع من الفيروسات التاجية تنتمي إلى النوع الذي تم اكتشافه في الخفافيش هو النوع "A"، وتلك السلالة موجودة بمدينة ووهان، ولكنها لم تكن السلالة الرئيسية بالمدينة.