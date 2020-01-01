فيديو.. نجم شهير يصنع مشروبا لزوجته من ماء المرحاض ويثير غضب متابعيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشاهير السوشيال ميديا وهو يصنع لزوجته كوبا من الشاي من ماء المرحاض، ما أثار غضبهم واستياءهم.

ونشر هاني حلواني أحد مشاهير السوشيال ميديا بالسعودية، مقطع فديو عبر "سناب شات"، وهو يصور نفسه أثناء صنعه كوب من الشاي لزوجته، وظهر في الفيديو وهو يتناول فنجانا من ماء المرحاض ثم يضعه في كوب الشاي الساخن ويقدمه لزوجته، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعندما التقطتت زوجته "العنود يماني" فنجان الشاي لاحظت أن رائحته مقززة، فرفضت تناوله، ومررته إلى شخص آخر، وعندما علمت بما فعله زوجها غصبت منه ومن مزاحه وطلبت منه إزالة مقطع الفيديو تجنبا لعدم تقليد الأطفال والمراهقين على ما فعله.

وإذ تمت إدانته، فقد يواجه نجم وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو تعريض سلامة الآخرين للخطر والإضرار بالنظام العام، ووفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية السعودي، يمكن لجرائم من هذا النوع أن تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن وغرامة تقارب 800 ألف دولار أمريكي.