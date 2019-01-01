الأمم المتحدة: تدخّل الإنسان في التنوع الحيوي مسؤول عن الأوبئة القاتلة

12:45 ص | الأحد 12 أبريل 2020
منظمة الأمم المتحدة

منظمة الأمم المتحدة

كتب: (وكالات)

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 حملت منظمة تابعة للأمم المتحدة البشر مسؤولية تسهيل انتقال عدوى كورونا المستجد "كوفيد 19" للإنسان، وذلك على الرغم من تأكيد المصدر الحيواني للوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الأمينة العامة التنفيذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، آن لاريجودري، إن "المسار الذي يدفع الفيروس للانتقال من مجموعة من الفقريات، كالخفافيش على سبيل المثال إلى البشر، معقد لكنه من فعل البشر النشاطات البشرية توفر الفرصة للجراثيم والفيروسات للاقتراب من الإنسان".

وأضافت لاريجودري، أن الأمراض حيوانية المنشأ تحصد نحو 700 ألف ضحية من البشر سنويا، بغض النظر عن جائحة وباء كورونا المستجد، محذرة من أن فيروسات أخرى ستتبع المسار نفسه في حال عدم اعتماد تغييرات في نشاط البشر.

لاريجودري: الأمراض حيوانية المنشأ التي تنتقل إلى الإنسان ليست جديدة

وأشارت الأمينة العامة التنفيذية للمنبر الحكومي، إلى أن الأمراض حيوانية المنشأ التي تنتقل إلى الإنسان ليست جديدة ومنها السل وداء الكلب والملاريا وداء المقوسات.

من جانبه اعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن 60% من الأمراض البشرية المعدية، مصدرها الحيوانات.

وترتفع هذه النسبة إلى 75% في حالة الأمراض المعدية "الناشئة"، مثل إيبولا وفيروس "إتش أي في" المسبب لمرض الإيدز، وإنفلونزا الطيور، وزيكا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس".

 ومن العوامل، قطع أشجار الغابات لأغراض الزراعة وتربية الحيوانات بشكل مكثف، التي قد تشكل بدورها "جسرا" مع الإنسان ولاسيما من خلال تطوير مقاومة على المضادات الحيوية المستخدمة كثيرا في الزراعة الصناعية، وتوسع المدن وتشرذم المواقع الطبيعية ما يؤثر على التوازن بين الأنواع.

ويضاف إلى ذلك التغير المناخي الذي قد يدفع بعض الحيوانات الناقلة للمرض إلى الانتشار في أماكن لم تكن تقيم فيها سابقا.

وحددت دراسة أجراها باحثون أمريكيون قبل ظهور الوباء الحالي، القوارض والرئيسات والخفافيش على أنها "حاملة" لأغلب الفيروسات المنقولة إلى الإنسان (75,8%) إلا أن الحيوانات المنزلية تحمل أيضا 50% من الأمراض حيوانية المنشأ.

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