أطباء بريطانيا يحولون الستائر لملابس واقية: نموت من أجلكم

06:45 م | السبت 11 أبريل 2020
الأطباء يقطعون الستائر لصنع ملابس وقائية

الأطباء يقطعون الستائر لصنع ملابس وقائية

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

من يحمى «الجيش الأبيض» من هجوم كورونا؟

من يحمى «الجيش الأبيض» من هجوم كورونا؟

لم يتعامل مباشرة مع العملاء.. بنك الإسكندرية ينعى موظف مات بسبب كورونا

لم يتعامل مباشرة مع العملاء.. بنك الإسكندرية ينعى موظف مات بسبب كورونا

بسبب كورونا.. إلغاء احتفال الإفتاء والطرق الصوفية برؤية هلال رمضان

بسبب كورونا.. إلغاء احتفال الإفتاء والطرق الصوفية برؤية هلال رمضان

كيف أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي؟

كيف أثر فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي؟

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واجه الأطباء وعاملو الرعاية الصحية خطر الموت بسبب نقص المعدات الوقائية واللازمة لحمايتهم من التقاط العدوى من المرضى.

وقال موظفون بالهيئة الصحية البريطانية إنهم اضطروا لقطع ستائر المستشفى لصنع ملابس وقائية وقطع من البلاستئك كأقعنة بسبب نقص المعدات، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأوضح عدد من الأطباء أن المعدات الحيوية لا تصل إلى العاملين في الخطوط الأمامية، مع وجود تقارير عن استخدام الممرضات لأكياس القمامة كملابس مؤقتة، واضطروا لقطع ستائر المستشفى لصنع أثواب مؤقتة من أجل الاستمرار في مكافحة جائحة كورونا، وهناك الكثير من الأطباء والممرضون يموتون بسبب تعاملهم المباشر مع المرضى دون حماية .

ولجأ بعض عاملو الرعاية الصحية لاستخدام البلاستيك لعمل أقنعة واستخدام نظارات الأطفال البلاستيكية للوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة جوليا باترسون، إن الحكومة تعرض حياة الأطباء للخطر من خلال عدم تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية، ويجب مراجعة التوجيهات بما يتماشى مع منظمة الصحة العالمية في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأطباء وأعضاء الجيش الأبيض بالكامل.

الأكثر قراءة

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ذكر كثير من المصابين معاناتهم من ضيق في التنفس وأوجاع وآلام وإرهاق وإسهال وصداع وتقرح في العين، ولكن العرض الجديد الذي لم يكن يرتبط بالفيروس قبل ذلك
كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

يعاني الكثيرون من مشكلة عدم وصول شبكة الإنترنت إلى جميع الغرف في المنزل أو تعطيل الراوتر على فترة، بدون معرفة السبب.
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني