أطباء بريطانيا يحولون الستائر لملابس واقية: نموت من أجلكم

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واجه الأطباء وعاملو الرعاية الصحية خطر الموت بسبب نقص المعدات الوقائية واللازمة لحمايتهم من التقاط العدوى من المرضى.

وقال موظفون بالهيئة الصحية البريطانية إنهم اضطروا لقطع ستائر المستشفى لصنع ملابس وقائية وقطع من البلاستئك كأقعنة بسبب نقص المعدات، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأوضح عدد من الأطباء أن المعدات الحيوية لا تصل إلى العاملين في الخطوط الأمامية، مع وجود تقارير عن استخدام الممرضات لأكياس القمامة كملابس مؤقتة، واضطروا لقطع ستائر المستشفى لصنع أثواب مؤقتة من أجل الاستمرار في مكافحة جائحة كورونا، وهناك الكثير من الأطباء والممرضون يموتون بسبب تعاملهم المباشر مع المرضى دون حماية .

ولجأ بعض عاملو الرعاية الصحية لاستخدام البلاستيك لعمل أقنعة واستخدام نظارات الأطفال البلاستيكية للوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة جوليا باترسون، إن الحكومة تعرض حياة الأطباء للخطر من خلال عدم تزويدهم بمعدات الحماية الشخصية، ويجب مراجعة التوجيهات بما يتماشى مع منظمة الصحة العالمية في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الأطباء وأعضاء الجيش الأبيض بالكامل.