كم مرة على الشخص غسل يديه يوميا للوقاية من كورونا؟.. طبيب يجيب

02:15 ص | الأحد 12 أبريل 2020
غسل اليدين

غسل اليدين

كتب: وكالات

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على الرغم من توصية منظمة الصحة العالمية بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حذر أطباء الجلد من أنه بسبب كثرة غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات، تجف البشرة فضلا عن ظهور بعض المشاكل الجلدية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأوضحت ليودميلا سميرنوفا، الأستاذة المساعد في قسم الأمراض الجلدية والمنقولة جنسيًا في جامعة "سيتشينوف"، أنه بسبب غسل اليدين المتكرر بالصابون واستخدام المطهرات، يمكن أن تجف بشرتك.

عدد مرات غسل اليدين واستخدام المطهرات 

وأوصت الطبيبة باستخدام المطهرات فقط أولئك المتواجدون في الأماكن العامة، ولا يزيد عن مرتين في اليوم، ويجب ألا يزيد غسل اليدين بالصابون عن ست مرات في اليوم.

واتفقت معها خبيرة التجميل غالينا كاشتانوفا، موضحة أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يغادرون المنزل، فإن النظافة العادية كافية، لافتة إلى أنه يمكن أن تؤدي الأدوية المحتوية على الكلور مثل الكلورهيكسيدين أيضًا إلى مشاكل جلدية، يحاول بعض الأشخاص الآن محاربة الفيروس فيها.

ومن أجل الحفاظ على الجلد من الجفاف، أوصى الأطباء باستخدام الكريمات الواقية. 

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