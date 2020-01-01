كيف تكون شخصا ناجحا.. مبادرة أيمن بمشاركة نجوم الـ يوتيوب: "إوعى تيأس"

يحب الحياة، ورغم مروره بالعديد من الصعوبات في حياته، ولكنها لم توقفه مكتوف الأيدي، ليقرر الشاب محمد أيمن، أن يستغل تجربته في إفادة الناس، متمنيا ألا تتوقف أحلامهم أو طموحاتهم طوال وجودهم في هذه الحياة.

يعمل بـ النقاشة إلى جانب عمله كمدرب لغات، لتصبح قصته ملهمة لمن حوله، فعبر عن سعادته بذلك، حتى أنشا قناة خاصة به، وطلب من أصدقائه أن يشاركوا في فيديو قصير تحت عنوان "إوعى تيأس"، تزامنا مع فيروس كورونا، ووجود أوقات فراغ كبيرة لدى الكثيرين بعد الالتزام الحجر الصحي، ناصحا أن يستغل الناس مهاراتهم ويطوروها في هذا الوقت لكي تفرق في حياتهم في المستقبل.

نشر "أيمن"، فيديو عبر قناته "geno..t.v" على "يوتيوب"، بمشاركة العديد من مشاهير موقع الفيديوهات الشهير و"الفيس بوك" أيضا، لمن يريد التعلم في فيديو مدته أكثر من نصف ساعة، "اللي بقدمه من نصائح مش كلام وهم، ويوما ما لما تنفذ الكلام ده ستشكر نفسك على عدم الاستسلام".

احتوى الفيديو على العديد من الرسائل والنصائح من قبل عدد من الـ يوتيوبر والبلوجر"، أبرزهم عبداللطيف سعيد، ووليد طه، وهيثم حسن، والذين وجهوا العديد من النصائح للناس وحكوا تجاربهم وفشلهم في بداياتهم ثم قدرتهم على تغيير حياتهم للأفضل، "كمل وخدها فرصة في الوقت الفاضي ده تنفذ أفكار جديدة ولازم تفشل علشان تتعلم".