كيف تكون شخصا ناجحا.. مبادرة أيمن بمشاركة نجوم الـ يوتيوب: "إوعى تيأس"

10:11 م | السبت 11 أبريل 2020
محمد أيمن يقود مبادرة إوعى تيأس

محمد أيمن يقود مبادرة إوعى تيأس

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

قراءة إيطالية لرواية السايكلوب على يوتيوب أمانة مؤتمرات الأعلى للثقافة

قراءة إيطالية لرواية السايكلوب على يوتيوب أمانة مؤتمرات الأعلى للثقافة

ليلة الإنشاد الديني لـ محمد ثروت تحقق 800 ألف مشاهدة على يوتيوب

ليلة الإنشاد الديني لـ محمد ثروت تحقق 800 ألف مشاهدة على يوتيوب

بالفيديو.. كتب مسموعة ومرئية على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

بالفيديو.. كتب مسموعة ومرئية على قناة القومي لثقافة الطفل عبر يوتيوب

"شاكوش" يتفوق على "الهضبة" ويتصدر قائمة يوتيوب بـ 299 مليون مشاهدة

"شاكوش" يتفوق على "الهضبة" ويتصدر قائمة يوتيوب بـ 299 مليون مشاهدة

يحب الحياة، ورغم مروره بالعديد من الصعوبات في حياته، ولكنها لم توقفه مكتوف الأيدي، ليقرر الشاب محمد أيمن، أن يستغل تجربته في إفادة الناس، متمنيا ألا تتوقف أحلامهم أو طموحاتهم طوال وجودهم في هذه الحياة.

يعمل بـ النقاشة إلى جانب عمله كمدرب لغات، لتصبح قصته ملهمة لمن حوله، فعبر عن سعادته بذلك، حتى أنشا قناة خاصة به، وطلب من أصدقائه أن يشاركوا في فيديو قصير تحت عنوان "إوعى تيأس"، تزامنا مع فيروس كورونا، ووجود أوقات فراغ كبيرة لدى الكثيرين بعد الالتزام الحجر الصحي، ناصحا أن يستغل الناس مهاراتهم ويطوروها في هذا الوقت لكي تفرق في حياتهم في المستقبل.

 نشر "أيمن"، فيديو عبر قناته "geno..t.v" على "يوتيوب"، بمشاركة العديد من مشاهير موقع الفيديوهات الشهير و"الفيس بوك" أيضا، لمن يريد التعلم في فيديو مدته أكثر من نصف ساعة، "اللي بقدمه من نصائح مش كلام وهم، ويوما ما  لما تنفذ الكلام ده ستشكر نفسك على عدم الاستسلام".

احتوى الفيديو على العديد من الرسائل والنصائح من قبل عدد من الـ يوتيوبر والبلوجر"، أبرزهم عبداللطيف سعيد، ووليد طه، وهيثم حسن، والذين وجهوا العديد من النصائح للناس وحكوا تجاربهم وفشلهم في بداياتهم ثم قدرتهم على تغيير حياتهم للأفضل، "كمل وخدها فرصة في الوقت الفاضي ده تنفذ أفكار جديدة ولازم تفشل علشان تتعلم".

الأكثر قراءة

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ظهور عرض جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق

ذكر كثير من المصابين معاناتهم من ضيق في التنفس وأوجاع وآلام وإرهاق وإسهال وصداع وتقرح في العين، ولكن العرض الجديد الذي لم يكن يرتبط بالفيروس قبل ذلك
عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

عشان تستمتع بالنت.. أفضل أماكن وضع "الراوتر" في منزلك

يعاني الكثيرون من مشكلة عدم وصول شبكة الإنترنت إلى جميع الغرف في المنزل أو تعطيل الراوتر على فترة، بدون معرفة السبب.
كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها وتتعرض للتلف
حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

حصلت مصر على عيناته.. لماذا يعد "أفيجان" أمل العالم في مواجهة كورونا؟

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التواصل مع الجانب الياباني للحصول على عينات من عقار أفيجان منذ نحو شهر
أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

أسباب قتل فيروس كورونا للبعض وعدم شعور آخرين به

لا يزال العلماء في سباق مع الزمن لمعرفة المزيد عن فيروس كورونا، إلا أنه من الواضح أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الناس بطرق مختلفة بشكل كبير، وفقا لميرور البريطاني