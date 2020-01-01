عائلة تعزل نفسها في الغابات بسبب كورونا: "بنبعد عن الحياة الحضرية"

هروبا من الجائحة، وخوفا من الإصابة بـ فيروس كورونا، قررت عائلة روسية مكونة من خمسة أفراد من منطقة سفيردلوفسك عزل أنفسهم في غابة على بُعد عدة كيلومترات من أقرب مستوطنة بشرية.

وتلقت شرطة سفيردلوفسك مكالمة هاتفية في بداية الشهر الجاري، من امرأة في قرية كراسنوجفارديسكي، قالت إن شقيقها أخذ زوجته وأطفاله الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم أربعة وثمانية وعشر سنوات إلى غابة مجاورة، للهروب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت الشقيقة الشرطة بعد أن انقطع الاتصال بشقيقها وأسرته لينتابها القلق على سلامتهم، وخاصة الأطفال الصغار، وبعد حملة بحث، وجدت الشرطة الأسرة تعيش في الغابة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وأبلغ رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاماً الشرطة أنهم فروا من منزلهم، لتجنب الإصابة بالفيروس، حيث وجد أن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، هو عزل أنفسهم في غابة بعيداً عن الحياة الحضرية.

كيف أمضت العائلة الروسية يومها في الغابة

وأمضت العائلة الروسية في الغابة يوماً واحداً، وكان الأطفال ينامون على أغصان الأشجار في الهواء الطلق، ويأكلون المنتجات التي أحضروها معهم.

وتمت مرافقة العائلة إلى كراسنوجفارديسكي، على بعد 150 كيلومتراً شمال شرق يكاترينبورغ، حيث قام الأطباء المحليون بفحص الأطفال، ووجدوا أنهم في صحة جيدة بشكل عام.

ويواجه الزوجان الآن غرامة تتراوح بين 100 روبل (1.3 دولار) و500 روبل (7 دولارات).