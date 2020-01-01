"شيزلونج كورونا".. 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بسهولة

حالة من الرعب والخوف سيطرت على البيوت مع الانتشار الهائل لكم الأخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في عدد من دول العالم، والذي أثر بالسلب على نفسية الأشخاص، خاصة مع اعتماد بعض الدول على العزل المنزلي، من بينها مصر، التي تتبع إجراءات فرض حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بقرار حكومي، لمواجهة انتشار "كوفيد 19".

وفي ظل حالة القلق المستمرة، يعد المدخنون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، موضحة أن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

وتوضح "الوطن"، عبر سلسلة "شيزلونج كورونا"، 6 طرق بسيطة تساعد المدخنين على الإقلاع من أجل الحفاظ على أنفسهم، وفقا لما نصحت به الدكتورة هبة العيسوي، أستاذ الطب النفسي.

فكر في صحتك

عليك التفكير بأنك بحاجة إلى رئتيك خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، فإذا استطعت الإقلاع عن التدخين حتى ولو شهر واحد، فهو في صالح صحتك.

تقليل عدد السجائر في البداية

التدخين ما هي إلا مجرد فكرة ملحة يمكن أن تختفي بعد مدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، فعندما تأتي الفكرة على الشخص تأجيلها وتأخيرها مما يساهم في تقليل عدد السجائر التي يدخنها.

اشغل نفسك

إذا لا زالت فكرة التدخين تدور في مخيلتك، عليك البحث عن أمور جديدة لفعلها حتى تنتهي الفكرة في غضون دقائق، مثل صنع فنجان من الشاي أو القهوة.

نظرية الارتباط الشرطي "غير مكانك"

عادة ما اعتاد الشخص فكرة تدخين السجائر أمام التلفزيون أو أثناء استخدام الهاتف، لذلك يجب تقليل نظرية الارتباط الشرطي بين العادات والأماكن، فعلى الشخص تغيير مكانه أو عند الجلوس ومحاولة التفكير في فعل شئ آخر مثل الرسم أو الحديث عبر الهاتف.

فكر بشكل منطقي

إذا قررت الإقلاع عن التدخين كل ما عليك فعله هو التنفيذ الفعلي دون تأجيل "خليك صريح مع نفسك".

تخلص من علب سجائرك

مع قرار الإقلاع عن التدخين، تخلص من كافة السجائر والأمور المتعلقة بالتدخين على الفور دون تفكير.