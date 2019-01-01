9 دولارات.. توقعات تكلفة علاج كورونا المحتمل بإنجلترا

11:29 ص | السبت 11 أبريل 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: وكالات

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كشفت دراسة حديثة، أنَّه يمكن تقديم العلاج المحتمل لفيروس كورونا المستجد مقابل دولار واحد، في ظل إجراؤها تحليل لتسعة أدوية تخضع حاليا للتجارب السريرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن  وكالة "Bloomberg" الأمريكية. 

تكلفة العلاج ستتراوح ما بين دولار واحد إلى تسعة دولارات

ووجدت الدراسة، المنشورة بدورية "Virus Eradication" العلمية، أنه في حال تأكيد فعالية علاجات فيروس كورونا التي تخضع حاليا للتجارب السريرية، فإن تكلفة العلاج ستتراوح ما بين دولار واحد إلى 9 دولارات لجلسة العلاج الواحدة. 

ومع توقع أن تظهر نتائج التجارب العشوائية للعديد من العلاجات المحتملة الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، قال أندرو هيل، الباحث الزائر في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول، إنهَّ إذا أظهرت الأدوية أملا واعدا، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف هيل، "أننا بحاجة بشكل عاجل إلى الوصول في جميع أنحاء العالم إلى علاجات فعالة مضادة للفيروسات لكبح جماح الوباء خلال الـ 18 شهرا المقبلة"، متابعا: "نحن نعرف بالفعل كيفية إنتاج وتوزيع الأدوية منخفضة التكلفة على نطاق واسع لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا.. لقد حان الوقت لتكرار قصص النجاح مع فيروس كورونا، ولكن هذه المرة بسرعة أكبر".

وأشار هيل وزملائه المشاركون في الدراسة إنه جرى تقدير تكاليف التصنيع وفقا لتسعة أدوية تعتبر من المرشحين الرئيسيين لعلاج "كوفيد 19" بناءً على المراجعات والتحليلات الأخيرة للتجارب السريرية الجارية.

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