يوسف داوود الوسيم.. صور قديمة للراحل تشعل السوشيال ميديا: "كان جان"

04:42 ص | السبت 11 أبريل 2020
يوسف داوود الوسيم.. صور قديمة للراحل تشعل السوشيال ميديا: "كان جان"

يوسف داوود الوسيم.. صور قديمة للراحل تشعل السوشيال ميديا: "كان جان"

كتب: عبدالرحمن قناوي

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رغم وفاته منذ قرابة الـ8 أعوام، عاد الممثل الراحل يوسف  داوود إلى صدارة الاهتمامات خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح ضمن "تريند" محرك البحث "جوجل" وموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بسبب بعض الصور القديمة التي انتشرت له في شبابه، وبدا فيها وسيمًا للغاية.

وظهر يوسف داوود في الصور التي انتشرت بكثافة كأحد نجوم هوليوود، حيث اتسم بالوسامة والأناقة الشديدتين، على عكس الصورة السائدة له بين الجمهور، حيث يتذكره الأغلبة بصوته الجهوري المميز والحواجب الثقيلة الكثيفة.

الجمهور يشبه يوسف داوود بألفيس بريسلي

وتظهر الصور الفنان الراحل في شبابه فنانًا يمارس الرسم بريشته، ورياضيًا ضمن فريق من زملائه واصدقائه، وتظهره كذلك يمارس الصيد باستخدام إحدى البندقيات، كما كان من بينها صورة له خلال زفافه، واخرى بالملابس العسكرية.

ولاقت الصور تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا اندهاشهم من الصور وشكل الراحل فيها، حيث قالت إحدى المعلقات: "يوسف داوود الذى لم نعرفه.. ألفيس بريسلى ده ولا إيه"، وقال تعليق آخر: "حد يصدق إن ده يوسف داوود.. كان چان".

 

وولد يوسف داوود في 8 يناير عام 1938، وتخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 وعمل مهندسا قبل يتفرغ للفن، وقضى 7 سنوات في التجنيد، وذلك أثناء حرب 1973.

وتعددت أعماله بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل، حيث شارك في أفلام مثل كراكون في الشارع، النمر والأنثى، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان، وفي مسلسلات أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات زوج معاصر، يوميات ونيس، تامر وشوقية، وفي المسرح الواد سيد الشغال، الزعيم، بودي جارد، وتوفي في 24 يناير عام 2012.

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