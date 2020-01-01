فيديو.. مدرس هندسة صوت يكشف التفسير العلمي لفيديو yanny or laurel

قال الدكتور محمد غانم، مدرس هندسة الصوت بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام، إن التفسير العلمي لفيديو yanny or laurel المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتوقف على أسلوب تلاؤم السمع والبصر والمساحة السمعية بشكل عام، شارحا أن كل الكتب العلمية تتحدث أننا نسمع ما بين 20 هيرتز لـ20 كيلو هيرتز، وأغلبنا يسمع من 20 لـ16، وتقل هذه النسبة مع التقدم بالسن.

وشرح غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، على قناة "إم بي سي"، أن هذه الخدعة السمعية مثل عمى الألوان الذي يختلف من شخص لشخص "كل اللي بيعملوه بيعتمد على منطقة السمع عند البني آدم، وبخلط الأجزاء الغليظة من الصوت، وتغيير الخوادم السمعية والحالة السمعية للشخص وقت السمع".