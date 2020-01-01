وصلت عيناته إلى مصر.. تجارب سريرية على عقار في أمريكا لعلاج كورونا

أعلنت شركة "فوجي فيلم" اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة باستخدام عقار أفيجان، وهو دواء مضاد للأنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وسيجري إجراء التجارب، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريجهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس.

وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج منه، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات عليه مع نهاية يونيو.

وتم تطوير عقار أفيجان من قبل شركة تابعة لشركة فوجي فيلم اليابانية، وتمت الموافقة عليه في اليابان كدواء لفيروس الإنفلونزا الجديد.

بدأت تجربة العقار على 100 مصاب بفيروس كورونا الجديد في اليابان في نهاية الشهر الماضي للتأكد من فعاليته، وتستعد الشركة لزيادة إنتاج أفيغان بناء على طلب الحكومة اليابانية.

وحسب الشركة فإن اليابان تخطط لتوفير أفيجان مجانا لـ20 دولة حول العالم على أمل استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا، كما ستزود مكتب الأمم المتحدة بمنحة قدرها مليون دولار لشراء الدواء وتوزيعه.

تاج الدين عن دواء أفيجان الياباني: الرئيس قال هاتوه طالما هيفيد الناس

وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحة والوقاية، إن الدواء الياباني "أفيجان" الذي اكتشف في اليابان وتنتجه إحدى شركات الأفلام المالكة لإحدى شركات الأدوية، حقق نجاحا في علاج حالات كورونا في الصين واليابان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أمس الجمعة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تواصل مع الشركة لإمداد مصر بعينات من الدواء، والرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا قال هاتوا الدواء طالما إنه ممكن يفيد المصريين".

وتابع: "لسه الدواء هيتعمل عليه تجارب ومش هيتداول حاليا، ويجرى عليه حاليا أبحاث سريرية، ولازم نتأكد ما إذا كان مؤثرًا أم لا"، مشيرا إلى أن كل دواء له استخدامات وتفاعلات مع أدوية أخرى وكذلك آثار جانبية ولا بد من الاطمئنان على كل ذلك.